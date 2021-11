El PSG, cansado de la lesión de Ramos: la rescisión de contrato empieza a ser una opción

La situación de Sergio Ramos en el PSG, club con el que todavía no ha debutado por lesión, comienza a ser insostenible para el club parisino que se ha planteado incluso la rescisión de contrato, según informa este lunes 'Le Parisien'.

El excapitán del Real Madrid no juega desde mayo -cuando disputó su último partido con el club blanco- y en París empiezan a estar preocupados. Ni siquiera ha podido completar entrenamientos con sus compañeros y cada semana se retrasa su vuelta, o más bien, su debut.

Aunque a nivel legal una rescisión de contrato sería el inicio de un complicado litigio -Ramos tiene firmado su vínculo con el club hasta 2023-, fuentes cercanas a la entidad han dejado claro al citado diario que, aunque no se ha puesto en el orden del día, se ha valorado como opción.

Ramos llegó al PSG tras no resolver su situación con el Real Madrid, de quien no aceptó la oferta de renovación por un sólo año, y desde entonces no ha podido disputar ni un sólo minuto.

Leonardo sale en defensa

Pese al 'runrún' que sobrevela la zona noble del club, el director deportivo de la entidad, Leonardo, salió en defensa de la situación del central sevillano hace unos días:

"Sabíamos que Ramos tenía un problema. La prensa española está jugando y vosotros (los medios franceses) estáis jugando el juego de la prensa española. Quieren decir que Ramos apesta y vosotros estáis ayudando, pero sabíamos todo", dijo.

Por el momento, la situación de Ramos continúa siendo una incertidumbre y su puesta de largo con su nuevo club, una incógnita.