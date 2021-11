Messi, molesto con Laporta: "No había necesidad de decir eso, fue como sacarse la pelota de encima, no lo merezco"

Leo Messi ha concedido una entrevista al diario Sport en la que aborda sin tapujos cómo se fraguó su salida del Barça rumbo al PSG. El excapitán azulgrana reitera lo que ya dijo en su despedida: no se quería ir, pero las circunstancias así lo dispusieron.

"Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona", explica.

Un asunto, el de jugar gratis, que Laporta mencionó en la rueda de prensa de explicaciones que ofreció pocos días después de la salida de Messi, algo que no gustó en absoluto al atacante argentino:

"Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", comenta sin tapujos.

Messi, que asegura que no ha vuelto a hablar con el presidente azulgrana, tiene claro que piensa volver al Barça algún día: "Siempre lo dije que me gustaría volver para ayudar al club en lo que sea. Quiero ser útil y ayudar para que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico, pero no sé si va a ser en el Barcelona. Si se da la posibilidad me gustaría volver al club para aportar en lo que pueda porque lo amo".

Jugar en la 'MNM' y el futuro de Mbappé

"Con Mbappé al principio fue raro porque no sabíamos si se quedaba o se iba", comenta, sobre las semanas de incertidumbre veraniegas en las que el delantero francés estuvo cerca de fichar por el Real Madrid.

Sin embargo, Messi se encuentra muy a gusto arropado por él y Neymar, formando uno de los tridentes más temibles del mundo: "Por suerte nos vamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo. Nos llevamos espectacular", cuenta.

En cuanto a sus objetivos en el club parisino, Messi tiene claro lo que quiere: "Cuando tome la decisión de venir al PSG fue uno de los motivos de esto porque tiene una gran plantilla, deseo de seguir creciendo como club, de ganar la Champions tras tantos años intentándolo", sentencia.