Sigue en directo la rueda de prensa de Joan Laporta con Sergi Barjuan: ¿anunciará la llegada de Xavi al Barça?

La presentación de Sergi Barjuan como entrenador interino del Barcelona servirá para que Joan Laporta de sus primeras explicaciones públicas tras la destitución de Ronald Koeman. El presidente culé es uno de los señalados por la crisis, aunque el barcelonismo espera que con la eventual llegada de Xavi al banquillo se calmen los ánimos.

Laporta y la despedida de Koeman

Valoramos mucho su decisión. Es un hombre de club. Tiene la experiencia para hacer este tipo de trabajo y nos merece toda la confianza. Asumir la dirección técnica del Barça en estos momentos tiene cierta complejidad y todo esto está motivado porque destituimos tras el partido del Rayo a Ronald Koeman.

Estamos muy agradecidos, porque asumió la dirección técnica del Barça en un moemnto de máxima dificultad. Para nosotros sigue siendo un grande del Barça. Lo tendremos en la memoria colectiva. Y se lleva una Copa del Rey en su palmarés como primer técnico del equipo. Si no ha seguido más tiempo es porque los resultados no han acompañado. La situación era insostenible que podía provocar una merma importante de nuestras aspiraciones. No es fácil, pero estamos vivos en Liga y Champions y jugaremos la Copa del Rey.

Tenemos plena confianza en Sergi. Y estará en el banquillo hasta que cerremos el nuevo entrenador. En estos momentos, entenderéis que mantenga las reservas.

Nuevo entrenador

Estamos centrados en el corto y medio plazo, como es obvio. Tenemos a Sergi asumiendo la dirección técnica. Es un hombre de la casa y que ha firmado algunos de los episodios más brillantes de la casa y entiende la filosofía, no sólo de la dirección deportiva o la directiva, sino de la afición. Estamos ilusionados y con ganas de que continúe la temporada. Se ha hecho un cambio importante, pero ha sido motivado porque los resultados no han acompañado. La filosofía es clara: estilo genuino de jugar al fútbol que nos ha dado todos nuestros éxitos. Entendemos que Sergi conoce a fondo esta plantilla y podrá trabajar con ella con normalidad. Queremos que tenga todos los éxitos.

Desde la dirección de fútbol están trabajando para encontrar a un nuevo entrenador, pero trabajamos sin prisas.

Xavi

Mantendré las reservas, porque no sería profesional y afectaría a nuestras posibilidades y negociaciones.

Rescisión del contrato de Koeman

La relación es positiva con Koeman, y ha visto que le hemos dado un margen de confianza. Él ha dicho que lo entendía por los resultados. La negociación sobre la rescisión va bien y nosotros respetaremos los derechos de las dos partes, tanto lo mejor para el Barça y que él quede satisfecho.

Opinión de Laporta sobre Xavi

Está evolucionando muy bien. Tengo muy buenas referencias de personas que le conocen mejor que yo en este aspecto. Hablo con él muy a menudo y hace dos o tres meses, cuando le dimos el margen de confianza a Koeman que es lo que creo que hacer. Con Xavi tengo una relación de amistad, conozco perfectamente su opinión, el equipo que tenemos y lo que habría que hacer. Mi opinión sobre él es muy buena.

Sergi en Champions

El partido importante para nosotros es el del Alavés, porque pienso que estamos aún enganchados a LaLiga y si no hubiéramos fallado estaríamos más arriba. Pero también han fallado nuestros rivales y vamos a luchar por LaLiga. Hay un partido importante en Kiev en Champions y en principio estará sentado Sergi.

Cuándo llegará el nuevo entrenador

Sea antes o después del parón, si hay que hacer refuerzos para el equipo será en el mercado de invierno pero seguimos con una situación muy limitada. Hemos ganado un poco de margen salarial, pero seguimos trabajando en ello. Las decisiones deportivas siguen imponiéndose a la económica. Siempre buscamos soluciones, y la destitución de Koeman es un ejemplo. Reforzar el equipo... aquí tenemos a Sergi que conoce perfectamente el B y sabe lo que tenemos en el primer equipo. Él tomará las decisiones y tendrá nuestro apoyo. Cuando llegue el nuevo entrenador, ya veremos. Hay que sacar más rendimiento a este equipo que tenemos. Debería ser más competitivo de lo que ha sido hasta ahora, y tanto jugadores como entrenador y dirección técnica están en ello.

"Hay que sacar más rendimiento a este equipo que tenemos. Debería ser más competitivo de lo que ha sido hasta ahora"

Llega tarde la destitución de Koeman

Posiblemente sí (llegue tarde). Había unas circunstancias que me llevaron a tomar esa decisión, pero viéndolo ahora sí puede ser. Quizá se tenía que haber tomado esa decisión antes, pero creo que había que dejar un poco de confianza en Koeman, recuperar los lesionados, etc. Posiblemente teníamos que haberlo decidido antes y asumo la responsabilidad de esta decisión. Fríamente, ganamos al Dinamo y al Valencia en casa, pero luego han venido resultados que era insostenible. Habíamos entrado en una deriva que podríamos desengancharnos de todo. Con esta decisión queremos que sirva de motivación y que se remonte.

Primeras palabras de Sergi

Quiero agradecer al club su confianza. Y mandarle un fuerte abrazo a Koeman. En el fútbol hay muy poco margen de trabajo, pero hoy mismo hemos trabajado para intentar imponer los criterios que pueden resultar factible. Es más fácil trabajar con ellos, jugadores de gran calidad. Lo que he visto hoy me ha gustado. Los conceptos y la idea. Intentar enchufarlos a todo. Y no solo los jugadores, sino estar todos unidos. Necesitamos la ayuda de todos los que vengan. Es muy importante. La forma de jugar no cambiará. Algunos conceptos que nos ayudará.

Recorrido de Xavi

Algún día Xavi Hernández entrenará al Barça. Lo he dicho no ahora, sino hace mucho. Es una persona que ama el fútbol y lo tiene como un objetivo prioritario. Me fío de las personas que tengo alrededor, que siguen la evolución de Xavi para ver si son los adecuados. Tengo una gran relación con él, tiene un entorno magnífico y ya veremos cómo evoluciona todo.

Plantilla

Eso es labor de la dirección técnica, no picaré. Todos somos aficionados y yo creo que es una buena plantilla, pero sé también qué compensar o mejorar. Seguro que Ronald lo ha intentado, pero con los lesionados y demás... Todo se puede mejorar. La pregunta es más para Sergi, yo se la paso.

Qué pide a Sergi y conversaciones con Xavi

¿Conversaciones con Xavi? Son privadas. A Sergi le pedimos que sea como es, que sea decidido y que no tenga miedo a tomar decisiones, porque las que hemos tomado no han funcionado. Tenemos que resolverlo. Sobre Xavi, también ha compartido vestuario con algunos jugadores.

Qué cambiará Sergi

Soy un ganador, si me conocéis, y los jugadores, si lo son, con este pack tenemos que revertir esta situación. La exigencia dependerá de ellos, si tengo que intervenir más o menos. Si veo que en algún momento requiere, lo haré. Dependerá de qué nos pide cada situación.

Por qué no habló antes con Xavi

Llevo hablando con él desde la campaña electoral y hablé con él de la situación con Koeman, pero creo que había que darle margen. ¿Que tuve dudas? Es público y notorio, pero por el personaje que es había que darle un margen.

Qué pedirá al nuevo técnico

Tendrá nuestro apoyo total, como lo tiene ahora Sergi. Lo intentamos con Koeman y el que venga lo tendrá total. Sergi está dispuesto a continuar lo que haga falta, y el que venga tendrá todo nuestro apoyo pero también toda nuestra exigencia porque aspiramos a todo. En el Barça no hay años de transición. El fútbol no tiene un carácter empírico. Me gusta que Sergi diga que es un ganador.

Estilo Barça

El estilo del Barça es genuino e innegociable, y no creo que se haya perdido. Quizá se han alejado un poco, y queremos recuperar las esencias, pero el fútbol evoluciona y los entrenadores tienen que adaptarse. Queremos un fútbol espectacular, dominando la pelota y presión máxima. Y ganar los partidos con claridad. Esto lo quieren todos, pero el Barça ya lo ha hecho y queremos volver a hacerlo. A un entrenador del Barça se le exige más porque es resultados y juego, o juego y resultados.