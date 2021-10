El CF Intercity, de 2ª División RFEF, se convierte en el primer club de fútbol español en cotizar en Bolsa

El equipo de fútbol alicantino CF Intercity sale desde este viernes a Bolsa a un precio de 1,2 euros por acción este viernes después de que BME Growth haya emitido un informe favorable para la incorporación de la compañía al mercado, de acuerdo con un comunicado de prensa.

BME Growth ha señalado que Intercity será el primer equipo de fútbol español que se incorpora a un mercado de valores y la tercera empresa que da el salto a BME Growth desde el "Entorno Pre Mercado", después de que haya validado toda la documentación remitida por el consejo de administración del club.

El precio de referencia para el inicio de la contratación de las acciones de 1,20 euros por título "coincide con el acordado en las últimas operaciones corporativas que ha llevado a cabo la compañía justo antes de su incorporación al mercado".

Intercity es la decimotercera empresa que se incorpora a BME Growth este año, cuenta con un primer equipo masculino que compite en la 2ª División RFEF, un equipo femenino en Primera Regional Valenciana, un equipo masculino "B" en Primera Regional, un equipo de fútbol playa que juega en la Liga Mediterránea y una escuela de fútbol base en San Juan.

Asimismo, el Intercity es la tercera compañía que se incorpora a BME Growth desde el Entorno Pre Mercado, un programa de BME que facilita el camino hacia los mercados de valores con formación y ayuda en su adaptación para dar el salto, en el que 25 empresas ya se han adherido a esta iniciativa en compañía de 18 asesores que ayudan en la formación de las compañías.

El código de negociación de la compañía será "CITY". El asesor registrado de la empresa es Deloitte, S.L., mientras que GVC Gaesco actuará como proveedor de liquidez.

Ya atrae inversores

Con un valor actual de 5,56 millones de euros, dar el salto a la Bolsa ha conseguido atraer a accionistas de otras entidades futbolísticas para invertir en este innovador proyecto.

Así lo reconocía el propio club, que cuenta entre sus inversores con el exfutbolista Juanfran Torres, al señalar que "en Alicante, por ejemplo, hay muchos accionistas y abonados del Hércules por una cuestión sentimental que también han optado por adquirir también acciones del Intercity", apuntó Salvador Martí, presidente del consejo de administración y máximo accionista del club.

"Cualquier inversor apuesta a que consigamos el objetivo del ascenso a Segunda División, categoría en la que empieza a ser rentable el fútbol. Si el Intercity sube sus acciones se revalorizan y si desciendes el valor empieza a caer. El riesgo es que la pelota entre o no por lo que si el proyecto no te gusta o no te interesa, recoges el dinero y te vas", explicó el dirigente del club alicantino.