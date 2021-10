El polémico penalti que dejó al Atlético sin ganar frente al Levante: ¿una nueva pifia del VAR o una mano evidente?

No hay jornada sin que haya una polémica arbitral ni equipo predilecto. En esta ocasión, le ha tocado al Atlético de Madrid sufrir las dubitativas y poco claras decisiones del colegiado que dirigió el encuentro frente al Levante, que tuvo el apoyo del VAR.

Corría el minuto 89 de encuentro, con un 1-2 en el marcador a favor de los rojiblancos. Centro desde la izquierda al corazón del área que intenta rematar De Frutos a bocajarro frente a Oblak... y el balón sale rechazado hasta impactar contra la mano de Lodi, que no pudo (¿o no quiso?) retirar el brazo. El árbitro González Fuertes fue avisado por el VAR y, tras ver la acción, señaló pena máxima. Bardhi fue el encargado de transformarlo.

Mientras los jugadores del Levante lo celebraban, la afición y los propios futbolistas del Atlético protestaban al árbitro: instantes antes le habían privado de un penalti por una posible mano del Levante en el área. Rodrigo de Paul y Ángel Correa, que vio amarilla por protestar, estaban encendidísimos por esta acción.

¿Fue voluntaria o involuntaria esa mano de Lodi? ¿Fue suficiente como para considerarlo penalti? ¿Estaba el brazo del jugador del Atlético en posición 'antinatural'? Esta es la enésima polémica que provocan las dudas sobre las manos, cuya reglamentación no está nada clara.

La afición del Atlético está notablemente molesta tras este encuentro, y Simeone (que fue expulsado por doble tarjeta) afeó la actuación general del colegiado. "Tenemos que mejorar sin excusas en el árbitro o en las doscientas patadas que le han pegado a Joao Félix y rápidamente hacernos fuertes porque hacemos goles, pero hay acciones que nos lastiman", zanjó después.

El propio Simeone ya señalaba a principio de temporada que este tipo de acciones no están nada claras y que las reuniones con los responsables arbitrales no resolvían las dudas de los jugadores. "Estuvimos reunidos una hora cincuenta o dos horas y no ha servido de nada porque es muy difícil saber qué es mano y qué no, pero sigo creyendo que los árbitros buscan decidir de lo que ven, lo mejor", señalaba el técnico rojiblanco ya en agosto por una acción similar. Meses después, siguen sin saberlo