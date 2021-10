La tensión en torno a la presencia de tenistas no vacunados en el primer Grand Slam del año ha vuelto a escena con el nuevo mensaje lanzado este miércoles por el gobierno del estado de Victoria, que acoge en Melbourne el Abierto de Australia, en el que insistió en que "no hará exenciones" para permitir la entrada a los tenistas que no estén vacunados contra la covid-19.

El jefe del gobierno regional, Daniel Andrews, reafirmó tajantemente la posición mostrada en sus declaraciones de la semana pasada respecto a los tenistas no vacunados: “Nuestra recomendación sanitaria es que cuando abramos las fronteras, todos los que vienen a Australia tienen que tener la pauta completa de la vacuna".

Esta medida podría comprometer a un extenso grupo de tenistas, pues según los cálculos de la ATP todavía un 35% de los jugadores del circuito no se han vacunado. Entre ellos aparecen algunos cabezas de cartel, y destaca el caso del 9 veces campeón del torneo y actual número 1 de la clasificación mundial, Novak Djokovic, que aún no se ha pronunciado sobre si ha recibido la vacuna o no.

Australia tiene previsto reabrir sus fronteras internacionales progresivamente a partir del 1 de noviembre, tras cerrarlas en marzo de 2020, al haber alcanzado la meta de vacunación del 80% de la población objetivo, de acuerdo a un plan nacional que privilegia a aquellos que tengan la pauta completa de la vacuna.

En el proceso de reapertura, el gobierno australiano permite que se soliciten exenciones para la entrada o salida de las personas que no están vacunadas o tengan una dosis, pero son los diferentes gobiernos regionales los que aplican, con mayor o menor rigor, las órdenes sanitarias implementadas durante la pandemia. Entre sus competencias se incluye, entre otras medidas, la imposición de cuarentenas.

Pese a que el primer ministro australiano, Scott Morrison, matizó en pasadas declaraciones que los tenistas podrían solicitar una exención de entrada como si fuesen trabajadores cualificados - cumpliendo las medidas establecidas por el gobierno de Victoria- Andrews ha sido claro respecto a la norma que aplicará para la celebración del evento: "Lo único justo es ser muy claro con todos los victorianos, mi gobierno no solicitará una exención para los no vacunados jugador."

Durante la pandemia Australia ha cancelado infinidad de eventos deportivos como el Gran Premio de Formula Uno y MotoGP, así como torneos de rugby, golf y carreras de caballos, pero desde mediados de mes ya ha comenzado a permitir la vuelta de espectadores, con aforo limitado, a los estadios deportivos en los lugares afectados por la covid-19.

La rigurosidad del país con la medidas sanitarias ha sido ejemplar, y no parece que el gobierno del país esté dispuesto a arriesgarse por el torneo. Andrews también ha declarado "no estar preocupado por la situación" ante la que su actuación seguirá siendo férrea: "No voy a facilitarles que vengan aquí. No necesitan venir aquí, no es obligatorio ".