Cuando 'El Plan' de Fernando Alonso salió mal: los grandes errores de su carrera deportiva

"Confía en 'El Plan'". Este leitmotiv (convertido incluso en gorra) sobre el que pivota la mentalidad de Fernando Alonso ahora mismo no es más que una evolución de otras promesas que, por diversos motivos, no salieron bien en su carrera deportiva. Muy recordado es estos días el fallido "lo mejor está por llegar" que decía en 2014, cuando le sabía a poco ganar alguna vez. No ha vuelto a lograrlo... al menos en Fórmula 1.

El bicampeón español hacía unos días atrás un ejercicio de 'a-toro-pasadismo': "Debí irme antes de la Fórmula 1. Ahora es fácil decirlo pero no debí esperar hasta 2018, sino hacerlo en 2015 o en 2016 para probar Dakar y Resistencia". Estas palabras en L'Equipe muestran dos cosas: que Alonso guarda un gratísimo recuerdo de sus aventuras fuera del Gran Circoy que tiene muy claro el punto crítico de su carrera deportiva.

Sin embargo, haciendo un repaso a las más de dos décadas de Alonso en la cúspide del automovilismo, se pueden ver otros puntos de inflexión que, de haberlos tomado, quizá hoy se hablaría de un tri, tetra o quizá heptacampeón del mundo de Fórmula 1. Aquí va un ejercicio de "Qué pasaría si..."

Año 2007: el año que lo cambió todo

Fernando Alonso llegó a la Fórmula 1 de la mano de Adrián Campos en 2001, y tras un año de aprendizaje (y sufrimiento) en Minardi, se echó en brazos de Renault. Con Flavio Briatore como responsable de sus éxitos, el diamante que salió de las minas de Oviedo se convirtió en uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y arrastró consigo un tsunami de aficionados, españoles y extranjeros, que reconocieron a uno de esos genios que salen una vez de cada mil.

El premio grande llegó en 2005, con su primer campeonato, que se vio doblado en 2006. Alonso jubiló al mismísimo Michael Schumacher y estaba en la cresta de la ola: ¿quién iba a prever que su llegada a McLaren como bicampeón reinante coincidiría con la de un Lewis Hamilton que, años después, subyugaría a la Fórmula 1 bajo una dictadura deportiva jamás antes vista?

Ya desde la primera carrera en Australia Alonso tenía claro que el ambiente de McLaren no iba a ser el más cómodo y empezó a mover los hilos para intentar dar pasos a un lado. No hace falta recordar lo que pasó aquel año, pero lo cierto es que ni uno ni otro ganaron el título, sino que fue un Kimi Raikkonen que sacó petróleo (y su único Mundial) del volcán de Woking.

Aquel MP4-22 fue, posiblemente, el mejor monoplaza en términos de competitividad que ha tenido Fernando Alonso jamás en sus manos. Comparativamente, estaba a una distancia considerable del F2007 que luego les ganó. Su evolución para 2008 dio el primer título a Hamilton, lo que obliga a una pregunta: ¿qué habría pasado si Alonso hubiera aguantado en McLaren?

Las seis ofertas de Red Bull

Si Alonso no tiene más títulos es, posiblemente, por culpa de un equipo: Red Bull. El equipo de las bebidas energéticas fue su pesadilla en los años que pasó en Ferrari... y bien podría haber visto la situación desde el otro lado del espejo.

Christian Horner y Red Bull llamaron en su puerta varias veces, en diferentes épocas y distintos contextos. No es una especulación, sino que fue el propio Alonso quien lo dijo en una entrevista en 2018, su último año antes del parón que le ha mantenido fuera: "Tuve ofertas en 2007, 2009, 2011, 2013 y dos este año, una en Mónaco y otra en agosto (de 2018)".

El rechazo a las primeras se produjo cuando Red Bull aún era el equipo gracioso, el que ponía música de discoteca a todo volumen en el paddock y montaba las mejores fiestas 'postGP'. Alonso y su entorno no vieron venir lo que pasaría a partir de 2010, con un Adrian Newey convertido en el Da Vinci de la Fórmula 1 moderna.

La lealtad y la fe ciega en las mejoras de Ferrari (que luego mutaron en el concepto de 'peoras') le hizo rechazar las de 2011 y 2013, cuando Sebastian Vettel ya estaba escribiendo sus capítulos en la historia de la competición, mientras que en 2018 ya era Mercedes quien aplastaba récord tras récord... y Alonso estaba muy quemado.

Lo mejor nunca llegó

En 2014, cuando Fernando Alonso ya había anunciado su marcha de una Ferrari en la que dejó prácticamente todos los puentes quemados (con el paso del tiempo se están reconstruyendo de nuevo), decidió dar una segunda oportunidad a McLaren.

El relato se escribía solo: un capítulo sin cerrar, una historia juntos sin completar, la leyenda de McLaren Honda de fondo, Jenson Button (otro campeón) como compañero... Ni en sus peores pesadillas pensaba que ese "Lo mejor está por llegar" se convertiría en sus peores años en Fórmula 1, tanto por rendimiento como por expectativas.

Le mans y el veto de ron dennis Fernando Alonso pudo haber llegado al Mundial de Resistencia cuatro años antes de que se hubiera convertido en un paseo marcial de Toyota. Los años de gloria de Audi, Porsche y la propio Toyota le tantearon seriamente, y de hecho Alonso llegó a dar el banderazo de salida a la carrera en 2014.

Por mediación de su buen amigo Mark Webber, el hoy jefe de McLaren, Andreas Seidl, le ofreció un asiento en el 919 Hybrid, pero Ron Dennis se negó. Su asiento fue para Nico Hulkenberg, que ganó la edición de 2015 de las 24 horas de Le Mans junto a Earl Bamber y Nick Tandy.

No es casual que Alonso coloque en 2015 o 2016 la fecha en la que tenía que haberse ido a probar en el WEC. Se fue en 2018 de una F1 que le tenía ya quemado y que le había robado los mejores años de su vida. Se enteró de esa 'Triple Corona' que tanto lustre ha sacado (antes el hito logrado por Graham Hill no pasaba de una nota al pie), y decidió que si el destino o sus malas decisiones le habían privado de ser el mejor en la Fórmula 1, iba a intentarlo fuera.

Queda por ver si su vuelta a Renault, tamizado con el nuevo nombre de Alpine, entra en la lista de malas decisiones o si, realmente, esta vez encontrará la redención que busca desde hace tanto. Es ahora o nunca, porque Alonso ya ha pasado de los 40. En 2022, con la retirada de Kimi Raikkonen, será el único que quedará en activo que haya debutado en tiempos del reinado de Michael Schumacher. Aún le quedará su prometido regreso a Le Mans (el centenario de 2023 augura a ser la mayor carrera de la historia) o al Dakar que tan buen sabor de boca le dejó, pero en Fórmula 1 le queda lo que le queda.

El juez de sus aciertos o sus fallos será el tiempo.