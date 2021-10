Mireia Belmonte, sin entrenador para París 2024 después de la ruptura con Fred Vergnoux, el técnico de sus éxitos

"Es un momento un poco raro, porque no sé quién me entrenará y, por ahora, estoy en plan autodidacta para no perder mucho la forma como trabajo previo a cuando me ponga a hacerlo más exhaustivamente con un técnico". Con estas palabras, Mireia Belmonte confirmó durante un acto en Barcelona lo que era un secreto a voces: Fred Vergnoux no seguirá con ella.

La marcha del francés, el entrenador con el que ha cosechado la mayor parte de sus éxitos, se daba por supuesta. Antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, el galo anunció que iba a dejar la Federación Española de Natación, si bien quedaba en el aire si iba a continuar con la nadadora que más lustre ha sacado a su carrera. Vergnoux acaba de fichar por el CN Metropole de Las Palmas, tras una salida de la RFEN nada cómoda y plagada de sospechas mutuas.

Además de llevar a Belmonte, también ejercía de entrenador jefe del equipo español en las grandes citas y en Tokio se vio un bajón considerable. Fue Mireia, abanderada de la delegación española en la apertura de os Juegos, quien estuvo más cerca de la presea con el 4º puesto en la final de los 400 metros estilos, que se le escapó por menos de media décima.

Ahora se abre un periodo un tanto dubitativo para Belmonte. Con Vergnoux comenzó a trabajar en 2009, ya como campeona de Europa de 200 estilos, y los éxitos no tardaron en llegar: tres oros en los Mundiales de piscina corta de Dubai, dos platas (200 mariposa y 800 libre) en los Juegos de Londres, otras dos en los Mundiales de Barcelona 2013, el oro en 200 mariposa y el bronce en 400 estilos de Río 2016, y el oro en 200 mariposa y las platas en 400 estilos y 1.500 libre en el Mundial de Hungría.

Las lesiones y el futuro inmediato

Mireia Belmonte disputó los Juegos Olímpicos de Tokio físicamente muy justa. La tendinitis en los hombros que arrastra desde hace años malogró su preparación, y desde que finalizó su participación en el Centro Acuático de Tatsuminomori decidió parar y no hacer absolutamente nada de deporte por un tiempo.

Este periodo de baja también le ha servido para reflexionar sobre qué hacer y buscar un nuevo entrenador, bien en el CAR de Sant Cugat donde habitualmente se entrena, bien en otro sitio.