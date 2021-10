Mireia Rodríguez se convierte en la primera mujer en un equipo de balonmano senior masculino

Posiblemente nunca antes un fichaje de un equipo de Segunda División Territorial de balonmano en España haya levantado tanta expectación. Se trata de Mireia Rodríguez, que acaba de incorporarse a las filas del CB Albacete, en una operación que ya es historia del deporte: es la primera mujer que se inscribe en un equipo masculino.

La jugadora y el equipo han culminado así una operación en la que ambos quieren demostrar que el balonmano se puede hacer aún más igualitario. "Lo pelearon, lo lucharon y finalmente me dejaron competir", relata la nueva incorporación del equipo manchego.

Lo que aporta Mireia es "velocidad, rapidez, agilidad, técnica, táctica e inteligencia" para el club, según los técnicos y nuevos compañeros de la jugadora, que están encantados por el fichaje.

"Da igual ser hombre o mujer, yo soy competitiva hasta que me muera. Entonces… ¿por qué no?", admite ella. El objetivo es que no sea la primera 'Mireia' en el equipo, según su presidente José Francisco Roldán, que ya tiene a varias en el punto de mira y que está dispuesto a incorporar a “cualquier chica a la que le guste muchísimo jugar al balonmano” y dé el nivel necesario.