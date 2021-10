Raúl Pérez, el imitador de 'El Día Después', ha vuelto a sorprender con su capacidad para mimetizarse con un futbolista. En este caso, su 'víctima' es Gerard Piqué.

Tras aparecer con una bolsa de globos "que sobraron del Mundial que organicé con Ibai", aseguraba el 'otro' Piqué, analizó a su manera lo ocurrido en el Clásico. "No voy a poner excusas. Sé que hemos perdido, es lo que es. Luego me llaman 'Llorar' Piqué y no quiero poner excusas, pero es verdad que es lo que hay", comenzó en su discurso.

"Sí me gustaría pedir a LaLiga y a los estamentos que nos protejan a los jugadores que estamos dando más cosas de lo que debemos. Estoy haciendo de delantero, de defensa, de padre en mis horas libres, de presidente en la sombra, organizando mundiales... No puedo estar a todo", dijo el imitador, con un tono de voz que es prácticamente igual que el del Piqué original, antes de sacar el móvil para atender un presunto mensaje de Ibai.

No faltó la puyita, que bien firmaría el central culé: "Se puede estar bien, se puede estar mal o se puede estar como Sergio Ramos en el PSG".