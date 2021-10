La crisis goleadora de Messi en el PSG genera suspicacias: "¿Qué está fallando?"

Cuando se recuerde esta temporada futbolística a nivel mundial, uno de los aspectos será sin duda la aportación y rendimiento de Messi en su primera campaña como jugador del PSG. El argentino protagonizó uno de los movimientos más sonados del mercado y, por tanto, las expectativas eran muy altas.

Aunque aún no se ha cumplido ni un tercio de la temporada, en Francia ya empiezan a dudar de él. 'Le Parisien', medio muy relacionado con el conjunto del Parque de los Príncipes, le dedica parte de su portada de este martes con una pregunta: "Messi, ¿qué está fallando?". Viniendo de donde viene no es una crítica menor.

La une du journal du mardi 26 octobre https://t.co/0b7FCe2C1c pic.twitter.com/Wa6iLfb8Vr — Le Parisien | la une (@leparisien_une) October 26, 2021

Messi tardo en debutar con el PSG. Después de perderse sus las dos primeras jornadas, jugó su primer encuentro contra el Stade Reims, apenas media hora para perderse la siguiente jornada. Tras su primera titularidad contra el Olympique de Lyon, un golpe le hizo perderse los dos siguientes partidos, para que, en la jornada 9 de partido, disputase su primer partido completo en la liga francesa: una derrota contra el Rennes. Tras el parón de selecciones (se perdió el partido contra el Angers), acaba de disputar su primer Clásico francés contra el Olympique de Marsella, que jugó completo. El balance goleador en la Ligue 1 es, de momento, de cero goles.

Aunque en la Champions sí ha mostrado su efectividad (tres goles, incluido un doblete contra el Leipzig), desde Francia dudan de su aportación. El dato es demoledor: hay que remontarse a 2005 para ver la última vez que no marca en sus primeros cuatro partidos disputados de liga.

En el análisis no dudan de su posicionamiento en el campo o de su influencia en la gestión del juego, especialmente de los rivales, pero sí señalan un factor innegable: no sólo no ha marcado aún, sino que tampoco ha aportado ninguna asistencia. En el mismo texto sitúan a Messi en una zona de nadie dado que aún no ha sido capaz de conectar en condiciones con Neymar, con quien ya había jugado, ni con Mbappé.