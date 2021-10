El gesto de Tom Brady con un pequeño fan el día que batió otro récord: "Me ayudó a batir un cáncer cerebral"

Tom Brady se ha acostumbrado a ser el centro de atención de cualquier partido de la NFL, pero no sólo por su capacidad mediática, sino por sus récords en el campo.

Ante los Chicago Bears se convirtió en el primer jugador que alcanza los 600 touchdowns, en un encuentro que dejó una escena que habla de la grandeza del mejor quarterback de todos los tiempos. Durante el partido, le llamó la atención una pancarta en concreto que había en la grada: "Tom Brady me ayudó a batir un cáncer cerebral". Quien la llevaba en la mano era un niño de unos 10 u 11 años que lucía una camiseta del '12'.

Brady no lo dudó. Cuando acabó el partido, mientras celebraba con su equipo la contundente victoria por 38-3, se acercó a esa zona y le entregó una gorra al niño, que apenas podía contener la emoción al ver a su ídolo tener ese detalle con él.

Aparte de ser un deportista sin parangón, Brady se ha convertido en toda una inspiración. A sus 44 años sigue en activo y, aunque su retirada no está lejos, se mantiene en plena forma y dejando grandes actuaciones en cada encuentro.

Sus negocios fuera del verde, algunos junto a su esposa Gisele Bundchen, están encaminados también a fomentar una cierta filantropía y no sólo para ganar dinero 'per se'. Gestos que le convierten no sólo en un gran deportista, sino en una de las personas más admiradas de Estados Unidos.