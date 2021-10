Guardiola vuelve a lanzar un guiño independentista: "Cuando vine de Cataluña, de otro país..."

Pep Guardiola tiene muy asumido que Cataluña es un país aparte de España. Ya hace tiempo se refirió a la comunidad autónoma de la que es oriundo como "ese país pequeñito de ahí arriba" y, pese a que lleva años sin vivir allí, no lo olvida.

El último ejemplo lo ha dejado a la hora de referirse a la destitución de Steve Bruce como entrenador del Newcastle. Los nuevos dueños saudíes de las 'urracas' decidieron echar al técnico que llevaba al frente del equipo desde 2019 y muchos entrenadores, entre ellos el del Manchester City, se han solidarizado con él.

"Para mi, Steve Bruce es un caballero excepcional. Siempre me cuidó muy bien cuando vine de Cataluña, de otro país. Le deseo lo mejor. Le recomendaría que no le preste atención a los comentarios, porque sabe que son basura. No diría que a los entrenadores se nos trata como lo peor de lo peor, pero es un reflejo de la sociedad. En las redes sociales cualquiera puede decir cosas terribles", destacó, aprovechando para defenderle de los ataques que está recibiendo.

Pep Guardiola has a message for former Newcastle manager Steve Bruce | #NUFC pic.twitter.com/Vtnw2qVXw9 — The Chronicle (@ChronicleNUFC) October 22, 2021

Guardiola ha sido noticia extradeportiva en España recientemente por haber aparecido en los Papeles de Pandora por una cuenta en Andorra que no estaba regularizada hasta que se acogió a la amnistía fiscal de Montoro.