Cristiano Ronaldo se cansa de que le señalen: "Voy a callar bocas ganando títulos"

Cristiano Ronaldo tiene una diana en la espalda en su vuelta al Manchester United. El portugués ha sido uno de los señalados tras la última serie de malos resultados del conjunto inglés y, lejos de poner la otra mejilla, ya ha avisado que va a “cerrar bocas” y silenciar a los que le critican dando títulos a los ‘red devils’.

Aunque el United remontó un 0-2 ante el Atalanta y terminó venciendo en plan épico, los dos pinchazos anteriores en la Premier League han levantado ampollas en la afición. Algo que Cristiano Ronaldo no va a pasar por alto. “Tengo 36 años, lo he ganado todo, ¿voy a estar preocupado por lo que diga la gente de mí? Duermo bien cada noche. Me voy a la cama con la conciencia tranquila. Seguiré así y callaré bocas y ganaré títulos”, comentó el luso.

“Las críticas son parte del negocio. No es algo que me preocupe. Incluso lo veo como algo positivo. Si la gente está preocupada por lo que hago o por hablar de mí es porque conocen mi potencial y lo que todavía puedo hacer. Te doy un ejemplo: si estás en la escuela y eres el mejor estudiante, ve a preguntarle al peor estudiante si le cae bien el mejor. Dirá que no”, explicó Cristiano en declaraciones para Sky Sports. “Siempre van a encontrar las cosas malas, pero para mí no es un problema. La vida es una lección constante y todavía aprendo con mis errores, tratando de mejorar en los siguientes partidos”.

Ronaldo además se pone serio con aquellos que le opinan que le da igual perder partidos y se pone serio al respecto. “No me gusta perder. ¿Empate? Empate, pero para mí, empatar en casa contra el Everton, que tiene todo mi respeto, es como una derrota. Tal vez estoy equivocado, pero así es como me motivo y gano cosas durante mi carrera".