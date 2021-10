Lorena González desvela que le han "sacado de forma abrupta de TVE" tras su comentario sobre Camavinga

Lorena González está pagando por su polémico comentario durante la presentación de Eduardo Camavinga con el Real Madrid. Una vez finalizado el acto y sin ser consciente de que todavía tenía el micro abierto, la periodista protagonizó una frase un tanto desafortunada: “Tío, es más negro que el traje”.

Las palabras de Lorena González fueron condenadas por RTVE y el ente abrió un expediente informativo para investigar lo ocurrido. La periodista se disculpó públicamente y se quejó de que hoy en día todo “se politiza demasiado”. Sin embargo, no fue suficiente y ahora está sufriendo las consecuencias de aquella polémica.

Según la propia periodista, que habló en Radio Marca sobre lo sucedido y las consecuencias, “fue un error por el cual he pedido perdón y que ya tiene unas secuelas importantes”. “No soy mártir ni ejemplo de nada, pero esto ha acarreado que me hayan sacado de forma abrupta de TVE. He pedido perdón por un error, por un comentario que hice supuestamente a micro cerrado, pero no voy a pedir perdón por un comentario racista porque jamás lo hice".

Además, González comentó lo mal que lo pasó en los días posteriores a lo que ella misma describe como un “comentario absurdo” que hizo cuando pensaba que tenía el micro cerrado. "Tengo familia, ansiedad y una casa que pagar... y esto es bastante desmesurado", comenta, antes de asegurar que el propio jugador no se sintió ofendido por sus palabras. "He hablado personalmente largo y tendido con Camavinga y en ningún momento se sintió ofendido. Algunos quieren ser más papistas que el Papa", explicó. "Para mí no es un comentario nada despectivo o peyorativo. No estoy menospreciando al jugador, no estoy comparando su color de piel con nada despectivo ni nada feo. No saldría de mi boca jamás un comentario feo en este sentido, ni a micrófono cerrado ni abierto".