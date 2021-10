Max Verstappen 'rompe' con Netflix y su exitoso documental que ha reenganchado a miles de aficionados a la Fórmula 1: Drive to Survive. La próxima temporada ya se está rodando -y produciendo- mientras se celebra el Mundial para tenerla lista a principios de 2022 para que la espera antes de que el nuevo año eche a rodar sea más amena.

No obstante, desde dentro del 'paddock' el documental no ha tenido ese éxito pleno y se ha visto envuelto en más de una polémica por sobredramatizar ciertas situaciones. Eso es precisamente lo que ha empujado a Verstappen a plantarse con la productora y ha asegurado que no participará más de manera individual.

"Desde el punto de vista del piloto, no me gusta formar parte de ella", afirmó el de Red Bull, que considera que han inventado una narrativa en su enfrentamiento con Hamilton que no se adecúa a la realidad. "Se han inventado una rivalidad que en realidad no existe", asegura.

El neerlandés ironizó de que, aunque tenga un 'papel secundario' al no aparecer en estas entrevistas mano a mano, sospecha que venderán una dura rivalidad fuera de las pistas con Hamilton y hasta bromeó al respecto. "Nos chocamos una vez cuando íbamos caminando, así que probablemente eso estará ahí", dejó caer.

Verstappen asegura que declaraciones suyas en las entrevistas que tiene Netflix con cada piloto se han sacado de contexto, algo que "entiende" para "aumentar la popularidad en Estados Unidos", pero que no cree adecuado.

"Por eso decidí no participar más y no dar entrevistas desde entonces, porque así tampoco pueden mostrar nada. No me gusta el dramatismo, quiero hechos y cosas que pasen de verdad", zanjó.