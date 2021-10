Fernando Alonso da un duro diagnóstico a la Ferrari que vivieron él y Sebastian Vettel: "Lo intentamos los dos, pero..."

Uno de los grandes pesares que compartirán Fernando Alonso y Sebastian Vettel cuando repasen su carrera en Fórmula 1 es que ninguno de los dos logró ganar un campeonato con Ferrari. El asturiano se encontró, precisamente, al alemán como gran rival, pero cuando este sustituyó al español no pudo alcanzar la gloria.

Aunque la Ferrari de ahora tiene poco que ver con la que él vio, Alonso tiene claro que no fue la mejor época posible. "Lo intentamos los dos en Ferrari, nos acercamos, pero al final no lo conseguimos. Quizá Ferrari no estaba listo para tener un campeón del mundo en el cockpit cuando corrimos allí", analizó el asturiano en F1-Insider.

El cambio es evidente, considera el asturiano. "Ahora han modificado su plan. Las expectativas ya no son tan altas y corren con pilotos jóvenes. Ahora tienden a pensar a largo plazo, y no a corto como antes", considera el asturiano.

La veteranía de Alonso le ha permitido algo que no muchos del paddock pueden decir: ha corrido con Michael Schumacher y ahora con su hijo Mick Schumacher. Algo que, evidentemente, tiene mucho significado.

"Es especial tenerle (a Mick) en la Fórmula 1. Tiene las mismas abreviaturas que su padre en las pantallas de tiempos. Lo encuentro muy conmovedor. Me gusta mucho, me gusta su forma de ser y su comportamiento en la Fórmula 1. Me recuerda mucho a su padre. En su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y casi en todo. Sólo puedo desearle que tenga pronto un coche competitivo, y entonces seguirá su camino", elogió el bicampeón español sobre el joven piloto de Haas, con quien tuvo un accidente en la cita del GP de Turquía.