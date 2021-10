Horario del Barça vs Dinamo de Kiev de Champions 2021: dónde ver desde España por TV

Primera 'final' para el Barça de Koeman en la Champions de esta temporada. Los azulgranas, últimos en su grupo con dos derrotas, reciben al Dinamo de Kiev en un partido 'trampa' en el que tendrán que saber convivir con la presión y el estar en la cuerda floja.

Las dos derrotas previas contra Bayern y Benfica hacen que los culés prácticamente no tengan margen de error en lo que resta de fase de grupos y ya sacan la calculadora para ver qué necesitan... para no quedar eliminados. Por su parte, el Dinamo solo ha sumado un punto, en la primera jornada empatando contra los lusos, y visitar el Camp Nou no es la mejor forma de conseguir aumentar su cuenta.

Las bajas siguen mermando los planes de Koeman que no ha podido contar todavía con todos sus efectivos. Además de los ya lesionados Braithwaite, Dembélé, Pedri y Araújo, tampoco podrá vestirse de corto Eric García, sancionado tras su expulsión en Lisboa.

No obstante, la sensación es de positivismo en el entorno del club, sobre todo después de la importante victoria contra el Valencia, viendo que la conexión Ansu-Memphis funciona, que Coutinho y Dest cogieron galones y que Agüero ya se rueda para luchar por la titularidad lo antes posible.

El partido de este miércoles 20 de octubre se disputará en un horario algo inusual para los barcelonistas, en el turno de las 18:45, y se podrá seguir en directo por televisión en Movistar Liga de Campeones (dial 50) o a través de la web de 20minutos.es.