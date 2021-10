Klopp le quita hierro a su 'no-saludo' con Simeone: "Yo tenía las emociones a flor de piel también"

El partido entre Atlético de Madrid y Liverpool del pasado martes dejó todo tipo de polémicas. En el campo, penaltis discutidos, la expulsión de Griezmann y demás, pero fuera del terreno de juego también hubo tensión en los dos banquillos. Concretamente entre Jurgen Klopp y el Cholo Simeone, quienes al final del duelo terminaron sin el clásico apretón de manos.

El argentino, nada más pitó el árbitro, corrió a los vestuarios como suele hacer, pero su no-saludo a Klopp generó revuelo en redes sociales y entre los medios, como mostraron en rueda de prensa. Sobre todo desde Inglaterra, donde tacharon al míster colchonero de "cobarde". Sin embargo, el alemán, que siempre ha demostrado ser un técnico diferente, también lo ha sido en esta ocasión.

Simeone left without shaking Klopp’s hand and Klopp was NOT happy.



They play at Anfield on November 3 🍿



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/bICVC9AokQ — B/R Football (@brfootball) October 19, 2021

Lejos de querer ahondar en la polémica o abrir un conflicto con Simeone, el del Liverpool le quitó importancia a la rápida marcha de su homónimo y aseguró que "no ha pasado nada" y desea darse la mano con él en su próximo enfrentamiento.

"Ha sido un partido muy intenso, pero no creo que hayan estado jugando al límite. Iba a darle la mano, he visto que se metía para adentro, pero yo tenía las emociones a flor de piel también, al igual que él. No ha hecho nada. No ha pasado nada. No estoy tampoco muy contento con mi reacción. La próxima vez que nos veamos nos daremos la mano. Vivimos las cosas de forma muy intensa", dijo Klopp.

A su vez, Simeone también habló de este hecho, recordando que él siempre hace lo mismo y nunca saluda tras un encuentro porque lo considera como una situación forzada para uno y otro. "Yo nunca después del partido porque me gusta. No creo que sea saludable porque siempre habrá alguno que no esté conforme con el partido. Lo pienso de esta manera. No comparto esa cultura. Pero ahora cuando lo vea lo saludo seguro", explicó.