Estas son las mancuernas ajustables cinco estrellas de Amazon para mejorar nuestros entrenamientos en casa

Progresar en nuestras rutinas deportivas también supone un método para mantener la motivación, un aspecto fundamental a la hora de marcarnos nuestros objetivos fitness. Además de notarlo por nosotros mismos, si contamos con un smartwatch este nos lo hará saber de forma más evidente. Por ejemplo, si este año has empezado a correr, darte cuenta de que cada día puedes hacer el kilómetro un poco más rápido o aguantar más sin pararte te ayudará a querer seguir practicando este ejercicio. Aunque en esta disciplina la evolución es muy evidente, ocurre lo mismo con otras prácticas en las que vamos adquiriendo mayor flexibilidad o resistencia.

Aunque parezca menos evidente, el progreso también puede notificarse cuando realizamos ejercicios con máquinas y elementos de gimnasio. Ya sea en casa, donde nos hemos montado nuestro fitness center particular, o en el centro deportivo al que acudimos con cierta frecuencia, podemos aumentar el peso que levantamos en cada ejercicio y la resistencia que le atribuimos al mismo. Pero, que no cunda el pánico: no tienes por qué tener en casa una completa instalación con todos los pesos posibles. Para estas ocasiones, lo mejor es apostar por herramientas versátiles (¡hola tablas 9 en uno!), como estas mancuernas ajustables con las que podemos variar el peso necesario según los ejercicios.

El kit de mancuernas ajustables. Amazon

Cómo sacarles partido a las mancuernas ajustables

Este equipo de mancuernas ajustables con bloques de metal extraíbles de 0,25 kilos es más portátil y ocupa menos espacio que otras opciones más clásicas del mercado, como el típico kit de mancuernas con un pesaje cerrado. De hecho, están pensadas para poder hacer deporte en casa o en la oficina, cuando no tenemos tiempo de ir al gimnasio, para que no tengamos que abandonar nuestras rutinas deportivas y sigamos apostando por una vida sana. Y aún hay más: nos permiten numerosos tipos de ejercicios, tanto de tren inferior como del superior, realizando un entrenamiento integral.

