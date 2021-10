Lo mejor del último stream de Ibai y Piqué: el 'conocido' Arbeloa, el fichaje de Vinícius por el Barça, la fiesta y el fútbol...

Gerard Piqué volvió a pasarse por el canal de Twitch de Ibai Llanos, donde tuvieron una charla en el que repasaron varios temas del pasado, rescatando curiosas anécdotas que contó el central. Recordando Clásicos y el 2-6, su relación con Álvaro Arbeloa o el fichaje de Vinícius que "ya estaba hecho" por ¡el Barça!

"No fuimos amigos nunca, éramos conocidos. ¿Qué quieres que diga que soy amigo de quién no soy amigo?", cuestionaba Piqué a Ibai sobre Arbeloa, mientras el streamer insistía con el mensaje oculto detrás de que fuesen "conocidos". En el momento de estas declaraciones, saltó la polémica porque muchos consideraron que el central utilizó el juego de palabras para llamar 'cono' al del Real Madrid, en el momento de más tensión entre los dos equipos.

"Lo dices porque todo el mundo lo entendió", contestaba Ibai, mientras el del Barça zanjaba diciendo que "la gente puede analizar lo que quiera. En la palabra conocido no hay nada que analizar".

Piqué también destapó que una de las grandes promesas de este Real Madrid, Vinícius Jr, estuvo muy cerca de llegar al Camp Nou. "Yo hablé con él personalmente antes de ir al Madrid y en la llamada el tío me reconoció que estaba hecho por el Barça. Estaba hecho. No me acuerdo cómo fue. Era para recibirlo en el vestuario. Estaba hecho ya. Llegó el Madrid en el último segundo y le ofreció todo", desveló Piqué.

De manera casi inevitable, y con el Clásico a la vuelta de la esquina, ambos recordaron el 2-6 de 2009 en el Bernabéu, cuando el central soltó una bomba. "Hubo un jugador del Madrid que salió de fiesta esa noche", contó el catalán. "Hay una anécdota muy buena del un jugador del Madrid del día de 2-6 pero no la voy a decir. Hubo uno del Barça que salió y se lo encontró", explicó. Pese a no desvelar la identidad del futbolista, aseguró que "no va a sorprender".

Precisamente sobre la fiesta y el fútbol quiso hablar Piqué también intentando buscar un punto de empatía con los aficionados. "Si pierdes y tienes un mal día al día siguiente no montes una fiesta, pero la gente tiene que entender que tenemos una vida. Que intentamos hacerlo lo mejor posible y a veces no sale", pidió.

El Mundial de Globos y su próximo proyecto

No podía terminar su conversación sin recuperar su último gran éxito: el Mundial de Globos. Piqué contó que que estuvo repasando en el vestuario el torneo con Busquets y el centrocampista le alertó de un grave error que cometieron. En la eliminatoria entre España y Cuba hubo un momento en el que perdieron la cuenta del marcador y, sin querer, le regalaron un punto al caribeño.

"Busquets me dijo al día siguiente que le habíamos dado un punto más al cubano. Estaba superpreocupado. Que teníamos que ser más profesionales y que no se nos podía escapar un error de esta magnitud", contó, antes de hablar sobre el último proyecto que se traen entre manos.

Pese a que no han desvelado ningún detalle, más allá de unas insinuaciones en Twitter, Piqué quiso hacerle una "propuesta" a Florentino Pérez. "A mi si me llama y me deja el Nuevo Bernabéu gratis, lo hacemos en Madrid", sentenció.