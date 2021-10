Agenda deportiva de la semana: del 18 al 24 de octubre

Arranca otra semana plagada de acontecimientos deportivos, especialmente en el plano futbolero. Tras el parón de selecciones y el regreso de la Liga, vuelve también la Champions League en una semana que tendrá un 'superdomingo' con el Clásico entre Real Madrid y Barça, el GP de Las Américas de F1 y el de Emilia-Romaña en MotoGP.

Lunes 18 de octubre

19:00 Alavés vs Real Betis (Movistar LaLiga).

21:00 Arsenal vs Crystal Palace (Dazn)

21:00 Espanyol vs Cádiz (Gol)

Martes 19 de octubre

Champions League:

18:45 Besiktas vs Sporting; Brujas vs Manchester City.

21:00 Inter vs Sheriff; Ajax vs Dortmund; Oporto vs Milan; Shakhtar vs Madrid; Atlético vs Liverpool; PSG vs Leipzig.

(Todos por Movistar Liga de Campeones)

Segunda División:

19:00 Cartagena vs Sporting (Gol) y Huesca vs Málaga (#Vamos)

Miércoles 20 de octubre

1:30 Milwaukee Bucks vs Broolyn Nets (#Vamos)

4:00 Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors (#Vamos)

Champions League:

18:45 Barça vs Dinamo de Kiev y Salzburgo vs Wolfsburgo.

21:00 Benfica vs Bayern; Manchester United vs Atalanta; Young Boys vs Villarreal; Lille vs Sevilla; Zenit s Juventus; Chelsea vs Malmo.

(Todos por Movistar Liga de Campeones).

Segunda División:

19:00 Valladolid vs Ibiza y Fuenlabrada vs Amorebieta (Movistar LaLiga).

21:00 Alcorcón vs Leganés y Lugo vs Las Palmas.

Jueves 21 de octubre

1:00 Charlotte Hornets vs Indiana Pacers (#Vamos)

1:30 New York Knicks vs Boston Celtics (Movistar Deportes)

Europa League:

18:45 Betis vs Bayer Leverkusen (Movistar Liga de Campeones)

21:00 Sturm Graz vs Real Sociedad (Gol)

20:00 España fem vs Marruecos, amistoso (Teledeporte).

Euroliga

21:00 Real Madrid vs Fenerbahçe (Dazn)

Segunda División:

21:00 Mirandés vs Girona y Oviedo vs Burgos (Movistar LaLiga).

Viernes 22 de octubre

2:00 Miami Heat vs Milwaukee Bucks (Movistar Deportes)

20:30 Euroliga: Baskonia vs Monaco (Dazn)

21:00 Euroliga: Barcelona vs Zenit (Dazn)

21:00 LaLiga: Osasuna vs Granada (Gol)

21:00 Segunda División: Eibar vs Cartagena (Movistar LaLiga)

Sábado 23 de octubre

LaLiga:

14:00 Valencia vs Mallorca

16:15 Cádiz vs Alavés

18:30 Elche vs Espanyol

21:00 Athletic vs Villarreal

(Todos por Movistar)

14:10 Q1 MotoGP GP de Emilia-Romaña

23:00 Clasificación GP de las Américas de F1

Domingo 24 de octubre

14:00 Carrera del GP de Emilia - Romaña de MotoGP

LaLiga:

14:00 Sevilla vs Levante

16:15 Barcelona vs Real Madrid

18:30 Betis vs Rayo

21:00 Atlético vs Real Sociedad

21:00 GP de Las Américas de F1