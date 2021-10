Laporta responde a Bartomeu: "Veo en él a alguien desesperado por la magnitud del desastre que hizo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que la puesta en escena del expresidente Josep Maria Bartomeu para intentar defender su gestión a dos días de la Asamblea de Compromisariso denota que está "desesperado" ante la "magnitud del desastre" que, a juicio del actual mandatario, hizo y de la que es "responsable".

"Veo (en Bartomeu) a una persona desesperada que se da cuenta de la magnitud del desastre que hizo, o del que es responsable como presidente, el último responsable de todo. Pero no entraré al detalle para no estropear este momento tan bonito de la renovación de Pedri", manifestó Laporta en la rueda de prensa con motivo de esa ampliación de contrato del jugador canario.

Y es que este mismo viernes Bartomeu hizo una entrevista múltiple a L'Esportiu, Mundo Deportivo y Sport, para defenderse de la etiqueta de "gestión nefasta" que puso el actual CEO blaugrana, Ferran Reverter.

"Fue una gestión seria y responsable. Nuestra gestión no fue nefasta y lo dice LaLiga, la UEFA y los auditores. Con 180 millones de beneficios, y con Forbes valorándonos como el club más valioso del mundo. Esa gestión seria y rigurosa se vio truncada por la aparición de la pandemia, que llevó a una bajada de ingresos de unos 500 millones", defendió Bartomeu.

Por otro lado, ante los informes, diversos, publicados por varios medios sobre el mal estado del Camp Nou durante la gestión de Bartomeu, Laporta lo corroboró. "Nos sorprendió detectar un número muy elevado de patologías que, si no las llegamos a reforzar o recuperar con la inversión de 1,8 millones de euros a corto plazo y 20 millones e medio plazo... Actuamos con las más urgentes para tener un certificado de máxima seguridad", señaló.

"Si no lo llegamos a hacer, no se habría podido abrir el estadio. Pero lo hicimos, seguimos en ello, y está solucionado", concluyó Laporta en este sentido, asegurando que ya no hay riesgo para la salud del aficionado en su vuelta masiva al estadio, siendo ya a partir de la próxima semana el cien por cien del aforo.