El Kun Agüero explica cómo vivió la salida de Messi del FC Barcelona: "Fue un momento de shock"

Uno de los principales motivos por los que el Kun Agüero recaló en el FC Barcelona antes de la temporada 2021-22 fue compartir equipo con su amigo Messi. Lo que él no esperaba era que las circunstancias llevasen al ‘10’ al PSG y el Kun se quedase en el Barça. Ahora, el argentino cuenta en una entrevista con El País cómo vivió la marcha de su compañero a Francia. Eso sí, no se arrepiente de haber firmado con el club blaugrana.

“Vamos a ser sinceros. ¿Qué jugador no quiere estar en el Barça? Yo te diría que a la mayoría de los futbolistas les gustaría vestir esta camiseta, por más que el Barça esté bien o mal”, confiesa el Kun. “Llegué con la expectativa de jugar con Leo y de que se armara un buen equipo, que era lo que el club trataba de hacer. Cuando me llamaron pensé: ‘Me da igual lo que me paguen. Me pongo bien y voy a ayudar al equipo en lo que más pueda’”.

Sin embargo la salida de Messi lo cambió todo. “Fue un momento de shock. Él estaba muy mal. Cuando me enteré no lo podía creer. Ese sábado lo fui a ver a su casa. Y, por mi personalidad, como no lo veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado. Veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer. Le contaba de mi equipo de Esports y las cosas que estábamos haciendo”.

Además, Agüero habló también de la muerte de Maradona y su relación con la familia del astro argentino, de la que formó parte durante el tiempo que mantuvo una relación sentimental con la de las hijas de Diego. “Lo pasé mal, muy mal. ¿Cómo lo podía vivir? Tenía partido de Champions ese día. Cuando me enteré, pensé que era mentira, como tantas otras veces. Pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín [el hijo de 12 años que tiene con Gianinna Maradona]. Me acuerdo hasta lo que le pregunté. ‘¿Es verdad o no?’, le escribí. Me contestó que sí”, recordó Agüero.