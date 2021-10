No pudo ser y La Patagonia no acogerá la gran carrera final de las Golden Trail Series de Salomon, una de los circuitos de carreras de montaña más prestigiosos del panorama internacional. Pero el nuevo escenario elegido tampoco se queda corto, El Hierro.

De esta forma, la preciosa isla volcánica, que mira con temor y solidaridad a su hermana de La Palma, recibe estos días a la flor y nata del trail running mundial, dispuesta a llevarse el gato al agua en una carrera que promete emociones fuertes en las dos categorías. No será un recorrido con enormes subidas y desniveles insalvables, pero su circuito volcánico y rompepiernas pondrá a prueba a los corredores desde las nueve de la mañana del sábado, saliendo en Frontera, hasta la meta de Tamaduste.

En la categoría femenina, un nombre sobresale por encima del resto: la suiza Maude Mathys, ganadora de las tres carreras que ha disputado y líder de la clasificación en busca de un broche dorado a su temporada. Entre sus rivales, no conviene descartar a la holandesa Brinkman o a la gala Sabrié. Quién no será de la partida es otra de las grandes favoritas de la temporada, la suiza Wyder, en el dique seco por una inoportuna lesión que no termina de sanar.

El plantel masculino, mientras es de impresión, y cualquiera de los participantes está más que capacitado para la victoria. Por orden clasificatorio, Stian Angermund (el noruego, pese a la pájara en Mont Blanc, ha ganado todas las carreras que ha disputado en el circuito), Bart Przedwojewski y Davide Magnini parten como líderes, pero no habrá que descartar a todo un ganador de Zegama como Remi Bonnet o al español Jan Margarit, que llega embalado tras ganar la Skyrhune