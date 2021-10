Valdano habla de Raúl como la personificación del madridismo: "Si hay una guerra, va con la bandera del Madrid"

Jorge Valdano tiene claro cuál es su modelo de entrenador, y éste no es otro que Raúl González Blanco. La leyenda del Real Madrid tiene todo lo que el argentino considera que le hace falta a un buen técnico para labrarse una carrera en los banquillos, y así lo hizo saber en una entrevista para La Galerna.

“Raúl nació preparado. Lo metieron dentro del monstruo a los diecisiete y no le tuvo miedo. Ahora que ya hizo carrera en el monstruo, menos miedo le va a tener”, responde Valdano cuando se le pregunta si Raúl está preparado para entrenar al primer equipo del Real Madrid.

“Mirad a los de su generación. Estos cabrones dieron un curso [de lo que significa el Madrid]. Juan Corbalán, cada vez que llegaba uno nuevo a la plantilla, se sentaba con él y durante dos horas le explicaba todo lo que era el club. ‘Nosotros somos esto’. A ti te decía eso Corbalán y, cuando tú te ponías esa camiseta, ya sabias exactamente lo que representaba. El que los que llegan entiendan bien esto es una de las maneras de combatir contra los petrodólares”.

Precisamente hablando de Raúl, Valdano recuerda perfectamente el talento del jugador de Real Madrid. “Es la inteligencia más grande que yo jamás he visto en una cancha. Era un espectáculo aparte ver a Raúl buscándole la vuelta a los partidos, y con eso me refiero al adversario, al público, al árbitro. Todo. Hacía física la idea del Madrid. Yo le decía a mi gente: ‘Si algún día hay una guerra, Raúl va con la bandera del Madrid’”, comentó el argentino, que no tiene que hacer demasiada memoria para recordar cómo vio ese talento en Raúl.

“Vine un día desde Tenerife a ver un partido de Sub19. Raúl entró a falta de quince minutos, y me sorprendió muchísimo. Le dije a Ramón Martínez, ‘y ese espermatozoide ¿quién es?’”, rememora Valdano. “Tenía 16. Era chiquito y eléctrico. No paraba. Un amigo decía que lo habían hecho en el hospital con todo lo que sobró el día que nació. No destacaba por nada, pero su movilidad era descomunal. Me hizo gracia”, continua. “Un tiempo después, ya en el Madrid, me dijeron que si me acordaba de él. ‘Pues claro’, dije, ‘un tipo así no se olvida’. ‘Pues se quiere ir al Atleti’, me respondieron. Yo estaba en esa época en que quería echar a Zamorano. El caso es que me reuní con él y le convencí de que nada de irse al Atleti, lo cual era una idea más de su padre que suya propia. Él cuenta en su libro que mis palabras le sonaron a música. Desestimó la idea de irse. Hay algo instintivo. Te enamoras del jugador, de sus ganas de que le den la pelota siempre, y de su coraje. Tenía desde el principio un carácter casi insolente”.

Sobre el debut de Raúl también tiene muy bueno recuerdos. “Debutó conmigo en un amistoso en Oviedo. Antes del partido, los jugadores se pusieron a hacer un rondo. La perdió Raúl, pero él interpretaba que Laudrup se la había dado mal. ‘Te toca, nene’, le dice el danés. ‘Entra’. ‘No, yo no entro’. ‘¿Cómo que no entras?’. ‘No, yo no entro. Yo no la perdí’”, relata Valdano. “Luego tuve que llamarle la atención. ‘Nene, hay que tener respeto’ y esas cosas. Pero era rabioso. Hubo un entrenamiento en que un veterano le pegó una patada fuera de todo protocolo. Se levantó, la pidió de nuevo y encaró a ese mismo veterano. Como diciendo: ‘Éste es el miedo que te tengo’. Qué personalidad. Manejaba a los árbitros de una manera increíble. ‘Señor colegiado, fue penalti, pero usted no se preocupe que yo le voy a ayudar’. Y en la jugada siguiente: ‘¿Cómo está, señor? ¿Está tranquilo?’. Y así los manejaba. A los árbitros. Lo nunca visto. No le echaron jamás. E insisto: una inteligencia superior”.