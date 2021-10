Michael Jordan defiende la vacunación y atiza a los negacionistas: "Creo firmemente en la ciencia"

Michael Jordan nunca ha sido de posicionarse en exceso sobre temas de interés social, pero con la vacunación contra el Covid-19 ha hecho una excepción y ha dejado claro que está a favor de la misma. Así lo hizo en una entrevista para la NBC, en la que también dio su opinión sobre el protocolo sanitario de la NBA.

"No me preocupa para nada el protocolo sanitario. Estoy en total sintonía con la Liga. Es cierto que todo el mundo ha estado hablando de las vacunas y yo creo firmemente en la ciencia y me voy a agarrar a eso y, con suerte, todos acatarán las reglas que establezca la liga. Una vez que todos sigan ese camino, estaremos bien", explicó Jordan.

Aunque en ningún momento hizo un llamamiento a la vacunación colectiva, la verdad es que Michael Jordan dejó clara su postura y lo que él considera correcto ante una situación que se ha complicado con la existencia de varios jugadores negacionistas en la NBA, como por ejemplo un Kyrie Irving al que los Brooklyn Nets han apartado del equipo hasta que cumpla con todos los requisitos para poder formar parte del conjunto 'a tiempo completo'.

El posicionamiento de Michael Jordan no hace más que reforzar su compromiso sanitario, después de que a principios de año donase 10 millones de dólares para abrir dos clínicas familiares en North Carolina. "Tus actos hacen que las cosas se materialicen más rápido que con palabras. Puedo decir muchas cosas, pero son mis acciones las que quiero que marquen la diferencia", comentó la leyenda del baloncesto.