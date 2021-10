El FC Barcelona saca a subasta la publicidad de su camiseta y espera conseguir una cifra astronómica

El FC Barcelona necesita ingresos para ir paliando poco a poco la crisis económica por la que pasa el club, y recurrirá al espacio de publicidad de su camiseta para buscar un patrocinio que ayude a llenar unas arcas con muchos agujeros.

Según contó en una entrevista en TV3 Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça, el club espera alcanzar un acuerdo anual de 55 millones de euros por la publicidad de su camiseta. Esa optimista cifra será el punto de partida a la hora de hablar con posibles patrocinadores una vez que el FC Barcelona y Rakuten terminen contrato al final de la próxima temporada.

En los planes del Barça está negociar una posible renovación con el actual sponsor o la búsqueda de uno nuevo que se adapte a sus pretensiones económicas. "Nosotros no nos fijamos en el valor actual, nos fijamos en el valor antes de la pandemia. Obviamente lo tenemos que superar. Quien quiera poner su nombre en la camiseta lo tendrá que pagar. Este contrato nos ayudará a sanear el club más rápidamente”, explica Romeu. “Es un proyecto que se paga solo, con ingresos extraordinarios a los que tiene actualmente el club. No sólo no generará ningún sobrecoste al club, sino que aportará recursos nuevos al club gracias a la explotación de todo este espacio".

El vicepresidente ejecutivo del Barça habló también sobre la quimera de que Messi hubiera jugado gratis para el club blaugrana. "Soy igual de iluso que el presidente, sí. Es muy lícito lo que ha hecho Messi, y no es ninguna crítica. Pero viendo todos los inconvenientes que nos ponían y siendo plenamente consciente del esfuerzo que hacía el club, hubo un momento que lo pensé que podría jugar gratis. ¿Por qué no tendría que aceptar LaLiga? Es muy legítimo que un jugador pudiera hacer esta acción de amor a un club, a unos colores".