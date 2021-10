Carlos Alcaraz cayó derrotado en su primer partido del Master 1000 de Indian Wells ante la leyenda del tenis británico, Andy Murray en un disputado encuentro que se alargó hasta el tercer set. Tras más de tres horas bajo el abrasador sol, la veteranía se impuso por 7-5/3-6/1-6 a la garra del pupilo de Juan Carlos Ferrero, que podría reaparecer en el Erste Bank Open de Austria y en el Masters 1000 de París antes de disputar las Next Gen ATP Finals de Milán.

El comienzo no fue plácido para el murciano, que comenzó el encuentro más frío que su oponente perdiendo su primer servicio y viéndose con 0-3 y 0-40 en contra. Con la garra que le caracteriza, pero con templanza en el juego a la misma vez, el español se repuso para igualar y cerrar la primera manga por 7-5 en poco más de una hora de juego.

Pese a que Murray-número 121 del mundo- no contaba con el ranking necesario para entrar en el cuadro final recibió una invitación de la organización para jugar en el Indian Wells Tennis Garden, oportunidad que no quiso desaprovechar. En la segunda manga el escocés no dio el partido por perdido y se repuso de la remontada del español en el primero cerrando el segundo set con un contundente 6-3.

En el set de desempate el español comenzó con los errores del inicio del primero, perdiendo el servicio y sin poder enmendarlo rompiendo el de Murray tras un largo juego que duró un cuarto de hora y que pudo caer del lado de Alcaraz.

La táctica del español consistió en atacar la movilidad de su oponente con la dejada, uno de sus mejores golpes, pero pese a los problemas físicos que ha acusado durante los últimos años- tras ser operado de los problemas de cadera que le obligaron a retirarse- el tenista de Glasgow ofreció un gran despliegue físico.

Pese a que Murray volaba en la pista y en el marcador, el pupilo de Ferrero siguió oponiendo resistencia y se dejó la piel, literalmente, pues durante un lance del juego rasgó su zapatilla provocándole un corte en el pie que requirió asistencia médica en pista.

Finalmente Murray cerró un encuentro que supuso la quinta (de 8) eliminación española en suelo californiano. En el cuadro masculino tan solo Albert Ramos, Bautista y Pablo Carreño permanecen con vida tras vencer su respectivos encuentros frente a Aliassime, Guido Pella y Emilio Gómez . En el cuadro femenino tan solo la española Paula Badosa sigue en el cuadro y se enfrentará a Coco Gauff en dieciseisavos tras vencer a la ucraniana Yastremska .

"Quiero ganar a Murray"

Andy Murray se verá las caras contra Alexander Zverev, que eliminó al americano Jenson Brooksby. El encuentro se disputará este martes entre gran expectación por las palabras del alemán respecto al choque: "Quiero ganar a Murray porque es el único del Big 4 al que no he vencido nunca".