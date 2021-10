El vicepresidente del Barça, sobre la marcha de Messi: "Le hice ver que la situación económica no era mala sino de fallida técnica"

Rafa Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, ha calmado las ilusiones de la afición blaugrana de ver con la camiseta de su equipo a Erling Haaland. "Yo prefiero regirme por el principio de la prudencia. Venimos de una situación de una crisis económica enorme, por tanto, prudencia".

Aunque Yuste no ha cerrado por completo la puerta a la llegada de un delantero, es cierto que con Haaland se ha mostrado mucho más cauto. "Lo de Haaland no lo veo ahora. De aquí al año que viene veremos cuál es la situación y con qué podemos contar para fichajes”, explicó en una entrevista para el Mundo Deportivo. “Primero hay que poner los tabiques a una casa que nos hemos encontrado en ruinas, así que centrémonos primero en fortificarla, alimentemos primero a los de casa y luego ya veremos qué podemos hacer, sin perder de vista que queremos contar siempre con los mejores y Haaland es uno de los mejores del mundo”.

Sobre esa situación del Barça, conocida por todos, Yuste también ha querido señalar culpables y ha apuntado en dirección a gestión de Bartomeu. "Lo único que hacía era aumentar la deuda, además de encontrarnos la masa salarial que nos hemos encontrado", comentó.

Precisamente esa situación repercutió también en la salida de Messi. Yuste se refirió a la salida del argentino y explicó la forma en la que se gestionó la situación. "Le hice ver la situación del club, que cuando llegamos creíamos que era una, mala, pero que cuando ya estamos negociando nos enteramos que la situación económica no era mala sino de fallida técnica. En todas las negociaciones, y sobre todo con personas que estás hablando y quieres muchísimo, hay distintas fases donde la tensión es lo normal, tensión en positivo, por supuesto. Cuando las dos partes queremos seguir, pero ves que por muchos motivos, en este caso por el fair play de LaLiga, no va ser posible y a la otra parte le cuesta de entender es normal que la haya”.

Además, el vicepresidente del FC Barcelona quiso recalcar que el club confía plenamente en Koeman como entrenador, comparando el momento del holandés con otros vividos en el club con otros técnicos como Rijkaard y Guardiola. "También hubo momentos de dudas porque el socio nos pasa la evaluación con los resultados. Esa fase de entendimiento entre el presidente y entrenador, siempre lleva un tiempo, y últimamente ese acercamiento cada vez es mucho mejor”, analizó. “Ronald es una gran persona, muy clara y muy afable, y aunque hay veces que no nos gusta lo que dice nos ha reiterado esto muchas veces. Pero no nos lo dice como una excusa. Por ejemplo, nos dice que no puede jugar con el 4-3-3 porque no tiene extremos porque están lesionados. Más que valedor de Ronald, lo que soy es de ir a muerte con el entrenador que hay. Hemos estado con los capitanes y les hemos dicho no sólo que creemos en Koeman, sino que la junta de Laporta quiere profundizar en este nuevo proyecto".