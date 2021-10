Un jugador de parabádminton muestra el destrozo de su silla de ruedas en un vuelo: "Gracias Ryanair por tratar así de bien algo tan especial"

El jugador de parabádminton Rubén Nova estará durante varios meses sin poder entrenarse ni competir, pero no por una lesión o por elección propia. La culpa la tiene, según ha denunciado él mismo, Ryanair.

El mallorquín se encontró con una desagradable sorpresa cuando aterrizó desde su Mallorca Natal en Sevilla, desde donde se iba a trasladar a Jaén para disputar la cuarta y última prueba del Circuito Nacional de Parabádminton: su silla de ruedas estaba destrozada.

"Al recoger la silla enseguida vi que le faltaba una rueda y después de fijarme bien me di cuenta de que había partes dobladas e incluso retorcidas. No sé lo que pasó, porque está hecha de un material resistente y además la facturé como equipaje especial", explica Nova en declaraciones a la Federación Española de Bádminton. Él mismo ha compartido en redes el estado de la silla:

Llegada a Sevilla y… de vuelta a casa.



Gracias @ryanair por tratar así de bien algo tan especial.



A parte de quedarme sin competir este fin de semana, estaré 4/5 meses sin poder entrenar.



Entrenar, algo esencial en mi día a día.



Estoy sin palabras. pic.twitter.com/KTG0g2D0jg — Rubén Nova (@Rubenova) October 8, 2021

Para Nova no sólo es una herramienta básica de trabajo, sino que además le supone un gasto que no puede asumir. La silla de ruedas que le han destrozado le costó 9.000 euros y la consiguió gracias a un crowdfunding. Ahora no sabe qué hacer.

"Aparte de destrozarme la silla también me han destrozado a mí. No sólo me he quedado sin jugar este fin de semana, tampoco voy a poder entrenar durante cuatro o cinco meses porque las sillas están hechas a medida y hacerlas lleva mucho trabajo y mucho tiempo", denuncia. "Yo me entreno todos los días, es mi modo de vida, pero además ahora no tengo forma de seguir progresando y no sé cuándo podré volver a las pistas. Este incidente me ha dejado sin silla y también sin ilusión, es un momento muy duro", admite el jugador.

Nova tiene previsto denunciar a Ryanair por daños y perjuicios, además de exigirles una compensación por los gastos añadidos como el hotel, el coche de alquiler y la propia silla.