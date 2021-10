Una futbolista de Osasuna B denuncia las amenazas que recibió durante un partido: "Vamos al vestuario y te violo"

La victoria de Osasuna Femenino B sobre el SD Nueva Montaña por 0-5 quedó totalmente empañada por la denuncia que realizó después una de sus futbolistas tras el partido. En las redes sociales, Karolina Sarasua, la número 9, mostró una hoja escrita de su puño y letra en la que fue apuntando todos los insultos y amenazas serias que recibió por parte de unos aficionados del equipo local.

Este escrito lo compartió María Blanco, del primer equipo, y da buena muestra de lo que tuvo que aguantar la canterana rojilla: "te voy a violar”, “vamos a violar a todo tu equipo”, “súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo”, “se os nota el tanga”, “vamos al vestuario y te violo”, “tu madre me la chupa”, “tienes cara de chuparla bien”.

En cuanto este mensaje se hizo viral, Karolina empezó a recibir innumerables mensajes de apoyo. "Ojalá este tipo de insultos se acaben cuanto antes porque no le deseo a nadie todo lo que he/hemos vivido hoy", denunció.

La árbitro del partido, Lucía Fernández Luna, no fue ajena a lo sucedido. Según expresó en el acta, fueron cinco chicos jóvenes los que se dedicaron a insultar y amenazar a las futbolistas de Osasuna.

"Durante el desarrollo de la segunda parte, me percato de la presencia, fuera del recinto, de 5 chicos subidos a la valla del campo, en la zona de medio campo, detrás de mi asistente número 2, que portaba al menos, uno de ellos, el chándal con el escudo del equipo local, S. D. NUEVA MONTAÑA. Se dirigieron durante el desarrollo de la segunda parte tanto a jugadoras como a mi personalmente con comentarios ofensivos. Una vez finalizado el encuentro, la delegada del equipo visitante, junto con la jugadora número 9, doña KAROLINA SARASUA GARCÍA, me presentan su queja sobre dichas faltas de respeto y me comunican con exactitud, lo términos con los que se dirigían a nosotras", escribió en el acta del partido la colegiada.

Osasuna, por su parte, ha condenado lo sucedido.