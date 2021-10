Carolina Marín se fija un objetivo para su regreso tras la lesión de rodilla

Carolina Marín ha manifestado que el objetivo de poder estar en el Mundial 2021 que se disputa en Huelva del 29 de noviembre al 5 de diciembre "está ahí" pero que, priorizando su salud, va "sin prisa pero sin pausa" avanzando en su recuperación de la lesión.

"Estoy contenta, hace poco que ha hecho cuatro meses y va todo hacia adelante. Estamos yendo lentos, sin prisa pero sin pausa y es cierto que no estamos forzando nada. El objetivo del Mundial está ahí, pero mi salud es lo primero y mi objetivo más importante es París 2024 y eso no se me quita de la cabeza", señaló a los medios.

Marín, presente en los primeros Juegos Inclusivos con deportistas olímpicos y paralímpicos compitiendo juntos, no cierra la puerta a ser anfitriona, en la pista, en esa XXVI edición del Campeonato Mundial de bádminton en su Huelva natal.

De momento, avanza en esa recuperación de la lesión de rodilla y disfrutando, este jueves, de esos Juegos Inclusivos de la Fundación Sanitas con el apoyo, entre otros, del CSD. "Muy feliz de poder estar aquí en los primeros Juegos Inclusivos. Por otro lado, una pena no poder estar yo en la pista con mi raqueta y volante. Pero es muy ilusionante, aquí estamos para apoyar a los compañeros y vivir el deporte de una manera diferente", reconoció.

"Lo primero que nos aporta es que estamos juntando a deportistas olímpicos y paralímpicos en la misma disciplina. Es bonito de ver, se ve que todos se unen en estos primeros Juegos Inclusivos y es algo muy ilusionante para mí, y por eso lo apoyo", se sinceró la onubense.

"Para los niños de hoy día es importante ver que hay esta inclusión y no una exclusión de deportistas con deficiencias. Aquí se unen las dos modalidades y es un ejemplo para ellos", concluyó, en este sentido.