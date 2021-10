Andy Murray pide ayuda para recuperar su alianza tras perderla en Indian Wells por un curioso despiste

Andy Murray, jugador conocido por su sentido del humor y carisma que atrae a miles de fans de los deportes de raqueta, ha vuelto a protagonizar una desternillante anécdota que le ha hecho viral en las redes sociales, eso sí, a un precio muy alto. Tras su jornada entrenamiento el escocés perdió su anillo de boda y ha pedido colaboración por las redes para encontrarlo.

Según explica el escocés en un vídeo difundido en el perfil oficial de Twitter de la ATP, decidió dejar secando sus zapatillas usadas durante la sesión de entrenamiento en el coche en el que se trasladó al hotel, al carecer de espacio suficiente en la habitación para ventilar toda la ropa sudada. A la mañana siguiente, tras montarse en el vehículo se percató de que habían desaparecido, hecho al que no le dio mucha importancia hasta que recordó que su anillo de boda estaba anudado en los cordones, donde lo suele colocar cada vez que salta a la pista.

En el vídeo, Murray relata como fue el momento en el que se dio cuenta: "Tuve que ir a una tienda local a comprarme unas nuevas zapatillas de una marca diferente a las que suelo utilizar, esto no era el fin del mundo, pero cuando estaba preparado para el entrenamiento mi fisio me preguntó que si tenía mi alianza y dije...oh no"

Murray ha vuelto a las pistas del Indian Wells Tennis Garden tras recibir una invitación por parte de la organización del torneo y se verá las caras en el primer partido contra el francés Adrian Mannarino. De este enfrentamiento que se producirá el viernes saldrá el rival del español Carlos Alcaraz en su debut en el campeonato americano.