Fernando Alonso detalla los motivos por los que no se siente al 100%: sus años de ausencia, neumáticos, la dirección...

Fernando Alonso regresó esta temporada a la Fórmula 1 de la mano de Alpine y, aunque está lejos de los puestos de podio, está firmando un curso decente acorde al contexto de adaptación después de dos temporadas alejado del Gran Circo.

El asturiano confía en sus posibilidades y se muestra optimista de cara a 2022, sabedor de que no está al 100% por diversos motivos que él mismo ha detallado en una entrevista a 'Auto Motor und Sport'.

"Yo diría que estoy al 95%. En parte por los dos años que he estado ausente. Me faltan dos años en los que los neumáticos han evolucionado. En segundo lugar, hay una falta de confianza respecto a la dirección. Después de Bakú está mejor, pero no formé parte del proyecto de desarrollo desde el principio, me tuve que adaptar un poco. Espero que sea mejor el año que viene. Los coches también serán muy diferentes de conducir", explicó.

Balance de su regreso

A falta de aún siete carreras para que culmine la temporada de su regreso, Alonso valora cómo se ha sentido hasta ahora desde que volvió a ponerse a los mandos de un Fórmula 1: "Pasó lo que esperaba. Sabía qué podían surgir dificultades en el camino. Después de conducir tantos coches diferentes, no sabía exactamente cómo me iría de nuevo en un coche de F1. Siempre tengo que cumplir. La gente espera ese poquito más de mí", expresó.

Aunque, en general, el balance es positivo: "Estoy contento con el regreso. El reto fue grande para adaptarse mental y físicamente a estos coches. Después de dos años, el cuello ya no está acostumbrado al estrés, y ya no tengo 20 años".

A pesar de ese hándicap, el asturiano, de 40 años, no cree que la edad merme en absoluto su motivación y ambición: "No veo la edad como una limitación. En este deporte, lo que cuenta es lo que marca el cronómetro. Siento que soy tan rápido como los demás. Cuando tenga un coche competitivo, estoy seguro de que aportaré ese pequeño extra para luchar por el Mundial.", dijo.

E insistió: "Sé que la edad es un problema, en cada carrera habrá un nuevo récord más antiguo y así sucesivamente. Pero no me siento así. El cronómetro o mi motivación me dirán cuándo parar", sentenció.