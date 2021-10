Entrevista | Azara García: "Ya no sé qué tenemos qué hacer para que nos traten igual que a los hombres"

Tras 12 horas y media corriendo, que se dice pronto, pero es una tortura suprema, Azara García de los Salmones conquistó los 100 kilómetros de la Ultra Pirineu, una de las carreras de montaña más prestigiosas del panorama internacional.

Costó tres meses de recuperación y sacrificio recuperar su rodilla. Y nada más empezar la carrera, Azara se vio ante una situación inesperada: la rodilla sana le empezó a dar problemas desde el kilómetro 5. La solución que halló fue surrealista: no pudo parar de correr durante los 95 kilómetros restantes: "Si paraba, la rodilla se me bloqueaba y no podía seguir. Así que en los avituallamientos daba vueltas sobre la mesa mientras iba comiendo y bebiendo. La gente debió pensar que estaba chalada". Un poco de chalada tiene esta genial atleta asturiana, desbordante en calidad, coraje y simpatía, y que cierra una temporada prácticamente perfecta: ganó casi todo lo que corrió.

¿Ya se ha recuperado del esfuerzo?

Todavía ando un poco regular del estómago pero es normal. Tantos geles, tanta bebida isotónica te revuelve un poco, noto como un vacío. Pero bueno, eso no quita para que cuando volviera a casa cenara una fabada con morcilla.

¿Y las rodillas?

Bueno, una la tengo un poco fastidiada, porque me caí dos veces. El problema es que me empezó a doler muy pronto y entonces tuve que cambiarlo todo: la zancada, la forma de correr, como pasaba las piedras, iba muy rara y así paso, que me fui al suelo. Ya en el kilómetro 6 me tuve que tomar un Enantium y eso alivió un poco.

"Recuerdo broncas con mi madre porque no me dejaba entrenar cuando tenía fiebre, y yo no lo entendía"

¿Merece la pena todo ese sacrificio de meses entrenando y esas carreras por encima de las 12 horas con un dolor constante?

Para mi sí. A mí me encanta lo que hago y entreno mucho para conseguir esto. Llevo ya dos días en casa y no me aguantan. Soy un poco guindilla y no paro quieta un momento, pero siempre ha sido así.

¿Desde que era una niña?

Desde que conocí el atletismo a los 8 años. Recuerdo broncas con mi madre porque no me dejaba entrenar cuando tenía fiebre, y yo no lo entendía.

Su temporada ha sido casi perfecta...

Sí, la verdad es que ya podía terminarla y estaría muy contenta, pero todavía quiero seguir un poco. Gané en Transgrancanaria, Sierra Nevada, Formentera, las 100 millas del oso y Ultra Pirineu. Solo falló Lavaredo, que es donde me lesioné y terminé cuarta. Estoy muy contenta.

"Parece que a veces damos pasos, pero luego te encuentras el tropel de machismo que hay en la sociedad"

Su enfado por el trato mediático recibido tras Ultra Pirineu en comparación con el ganador masculino, Kilian Jornet, ha resonado...

Sí, no aguanté más y exploté, pero quiero dejar claro que no es por Kilian ni mucho menos. Él fue genial e incluso nos ha apoyado en redes. Pero no puede ser que después de una carrera como esta, en la que las mujeres hacemos lo mismo que los hombres, haya tanta diferencia de trato. Terminó la carrera y solo le nombraban a él. Ya sabíamos que pasaría algo así, porque Kilian es Kilian, pero es que no puede ser. Hablamos de igualdad, de tener el mismo trato hombres y mujeres, solo pido eso. Da igual lo que hagas, que ganes una carrera de 12 horas, que te esfuerces como nunca, porque siempre estaremos por debajo, y luego nos dan las migajas. Y estamos en 2021. Ya no sé qué podemos hacer para que nos traten igual

AZARA GARCÍA A sus 38 años, la cántabra Azara García se ha convertido en la mejor atleta de carreras de montaña de larga distancia. Una pequeña espinita le queda todavía por sacarse: participar en la carrera más prestigiosa, UTMB, donde, como siempre, aspirará a subir a lo más alto del podio.

¿Ve alguna solución?

Ojalá llegue, pero, sinceramente lo veo complicado. Parece que a veces damos pasos, pero luego te encuentras el tropel de machismo que hay en la sociedad. Yo no quiero justificaciones, ¿qué tenemos que esperar? Y repito, solo estamos pidiendo el mismo trato. ¿Qué legado estamos dejando a nuestras hijas? ¿Qué referentes de mujeres deportistas van a encontrar si no saben dónde encontrarlas?