Un 'smartwatch' de Polar por 100 euros y otros modelos de la marca al 40% para retomar tu rutina deportiva

Ya tenemos todo listo para retomar nuestra rutina deportiva al 100%, desde el conjunto deportivo para ir a la última sin renunciar a la comodidad hasta la máquina de gimnasio que hemos incluido en nuestro gym casero particular . Ahora solo queda hacer todo lo posible para que la pereza no nos invada cada vez que nos toque ponernos con la sesión fitness. Y es que sabemos que, por muy beneficioso que sea para nuestra salud, hay días en los que no apetece calzarse las zapatillas para darlo todo a ritmo de abdominal. Por no hablar de aquellos que siguen practicando deporte en la calle que, con el descenso de las temperaturas, necesitan una ración extra de motivación para cumplir con sus objetivos.

Por ello, tenemos que potenciar nuestra motivación aún más, para que nunca se nos pase por la cabeza el quedarnos en casa. Estrenar siempre es una buena excusa para no dejar de hacer algo y, por ello, probar nuestro nuevo smartwatch deportivo puede ser la clave para que la pereza no nos invada. Estos dispositivos, que se han convertido en indispensables en las rutinas deportivas, son capaces de registrar todos los datos de nuestros entrenamientos, desde la distancia recorrida, hasta las series y las calorías quemadas. Por ello, son perfectos para animar que cumplir con nuestras sesiones y más si podemos disfrutar de buenos modelos, como el Polar M430, a mitad de precio. Amazon ha rebajado algunos modelos de la marca hasta un 50%, como es el caso de esta versión con GPS y medidor de frecuencia cardiaca integrado.

Modelo M430 Polar. Amazon

Este modelo proporciona datos de distancia, velocidad, altimetría e inclinación, además de que es capaz de registrar la actividad 24/7. Otra de sus ventajas es que recoge el ritmo cardiaco para que podamos controlar nuestra salud cardiovascular. Además, es capaz de analizar nuestra higiene del sueño para que podamos conocer datos de importancia y mejorar nuestro descanso. Asimismo, como punto de partida, el reloj analiza tu estado de forma para controlar tu evolución.

El modelo Ignite... otra oferta interesante

Además del modelo destacado, Amazon también ha rebajado el Ignite, una versión que, además de prestaciones como GPS, medidor de frecuencia y análisis del sueño, te muestra cómo se recupera el cuerpo por la noche después del esfuerzo realizado durante el día. Asimismo, incluye una guía de entrenamiento diario para orientarte hacia tus objetivos fitness y te ofrece ejercicios de respiración guiados para devolver al cuerpo a la calma y para fomentar la relajación. Está disponible en varios colores y tallas, lo que hace que el precio varíe en función del modelo escogido.

