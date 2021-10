Los Nets se cansan del 'antivacunas' Irving y se preparan para no contar con él la mayor parte de la temporada

Kyrie Irving sigue sin vacunarse contra el Covid-19 y los Brooklyn Nets todavía no tienen un plan para gestionar la situación en la que les ha puesto el jugador ‘antivacunas’. Según informó la NBA a las franquicias, sus plantillas y sus cuerpos técnicos, todo aquel que no haya recibido la pauta completa no podrá participar en los partidos de su equipo en las ciudades de San Francisco y New York debido a las medidas sanitarias de dichas localizaciones, es decir, las sedes de Warriors, Knicks y Nets. Esto se debe a que las leyes de la ciudad de obligan presentar el pasaporte covid para entrar en recintos cerrados con masificación de personas.

En el caso de Irving, integrante de la plantilla de los Nets, tampoco podrá participar en los entrenamientos de su equipo o utilizar sus instalaciones, por lo que el conjunto de Brooklyn, básicamente, no podrá contar con él en 41 de los 82 partidos de la regular season que los Nets juegan en casa, así como tampoco en la visita a San Francisco y sus duelos en el Madison Square Garden. Dicho de otro modo, la potente plantilla entrenada por Steve Nash pierde a una de sus máximas estrellas en un buen puñado de partidos.

Según informa ESPN, la franquicia de Brooklyn confiaba en que Irving terminase cediendo y se vacunase, como ya hizo el ‘negacionista’ de los Warriors Andrew Wiggins. Sin embargo no ha sido así y Kyrie sigue negándose. Ahora lo que tendrán que decidir es si no cuentan con él en casa y en los entrenamientos en sus instalaciones o si también le apartan en los viajes del equipo, pues su presencia obligaría a cumplir con unos procesos de cuarentena que trastocarían todos los desplazamientos. Cada vez que Irving vuelva a la ciudad de New York, tendrá que pasar 10 días antes de volver a estar en contacto con sus compañeros.

Desde la franquicia siguen confiando en que la dupla formada por Kevin Durant y James Harden es más que suficiente para ser uno de los favoritos de la Conferencia Este y aspirante al título de la NBA, por lo que los Nets han descartado la posibilidad de entrenar fuera de la ciudad de New York para poder contar con Irving en las sesiones prácticas.

En función del acuerdo firmado entre la NBA y la Asociación de Jugadores, de seguir en sus trece, Kyrie Irving dejaría de cobrar 380.000 dólares de su salario al perderse todos los partidos como local de su equipo, incluidas rachas de seis encuentros consecutivos en casa, como sucede en la segunda semana de competición según el calendario de unos Nets que en noviembre y diciembre pasarán 20 días del mes en New York.