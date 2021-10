Un emocionado Pau Gasol recuerda a Kobe Bryant en su despedida: "La vida es muy injusta a veces"

Pau Gasol ha decidido poner punto y final a su carrera profesional con una trayectoria intachable y como el mejor jugador de baloncesto que ha dado España y uno de los mejores europeos de la historia de la NBA. Precisamente en sus 18 temporadas en Estados Unidos fue donde Gasol pintó con letras doradas su nombre.

Concretamente, del dorado y púrpura de Los Ángeles Lakers, equipo en el que se consagró como uno de los mejores pívots del mundo, siendo clave en los dos anillos que consiguió con la franquicia californiana. Sin embargo, además de numerosos reconocimientos deportivos, Pau también ganó un hermano en los Lakers: a Kobe Bryant.

La difunta leyenda de la NBA se convirtió en el gran compañero de Gasol tanto dentro como fuera de las canchas. Una amistad que duró hasta que el pasado enero de 2019 Bryant falleciese en un trágico accidente de helicóptero, aunque desde entonces, Pau no ha dudado en recordarle allá donde va.

No fue excepción esta rueda de prensa de despedida, en la que dedicó un momento a la memoria de su amigo, quien Gasol hubiese deseado tener con él en un día como este, y prueba de ello fueron las emociones que abrumaron al ya exjugador cuando recordaba a Bryant.

"Me gustaría muchísimo que Kobe estuviese aquí, pero... así es la vida. La vida es muy injusta a veces. Le echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi. Me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor y lo que significaba ser realmente un ganador. Siempre le he considerado como un hermano mayor. Gracias, Kobe", fueron las palabras de Gasol.