Javier Tebas aviva su guerra con Florentino: "A nivel profesional es imposible que nos entendamos"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pasó este lunes por los micrófonos de 'El Partidazo' de la Cadena Cope para dar un repaso a la actualidad del fútbol español, con especial atención a la polémica generada por la Superliga, su relación con Florentino Pérez o la situación económica del Barça.

El máximo mandatario de la competición doméstica dejó claro que sus diferencias profesionales con el presidente del Real Madrid son irreconciliables: "A nivel de visión del fútbol profesional es imposible que nos entendamos porque tenemos dos visiones muy diferentes", dijo.

Aunque eso sí, le resta importancia a este asunto y asegura que no tiene problemas en acudir al palco del Bernabéu, al que el propio presidente madridista le invita cada partido: "No me gusta generar morbo en cosas intrascendentes", sentenció.

Uno de los mayores puntos de conflicto entre ambos presidentes ha sido la Súperliga europea, impulsada por Florentino Pérez: "No es negociable una Superliga. Ni que los grandes clubes tengan que dominar el fútbol nacional e internacional. No es el futuro. Cualquier paso que uno ceda ahí está cediendo la titulariedad. No le doy ninguna posibilidad de éxito a una Súperliga", zanjó.

Asegura Tebas que la ilusión de crear esa nueva competición europea es sólo una idea en la que cree Florentino: "Ni Laporta ni Agnelli lo están. No tengo la menor duda que si Florentino pudiese me sacaría de la presidencia de la liga. En la política institucional, el Madrid se está equivocando, se está ganando muchísimos adversarios", aseguró.

Y va un paso más allá en su conflicto con el presidente madridista: "Florentino dice de mí que soy un corrupto. Lo va diciendo por ahí, no en público".

La situación del Barça, una "minicisis"

En cuanto a la situación financiera del FC Barcelona, Tebas es optimista y, aunque admite que el estado es negativo actualmente, no tendrá problemas en salir del bache:

"La situación del Barça económica es complicada, pero es una institución que factura mucho por temporada. Está en una mini crisis institucional pero eso no es bueno para conseguir patrocinadores y otras operaciones", dijo.

Sobre el regreso de Laporta, el presidente de LaLiga reveló que no han tenido muchos encuentros desde su regreso y que no puede valorar aún su segunda etapa al frente del club azulgrana: "Todavía no puedo valorar a Laporta. Creo que se ha encontrado un fútbol muy diferente al que había cuando él se fue. Ha venido a un fútbol muy industrial, más empresarial, riguroso en cuanto a las cuentas...", concluyó.