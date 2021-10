Netflix y la WWE se alían para dar forma a una película interactiva centrada en la figura del legendario El Enterrador

Netflix apuesta por la WWE y cuenta con la empresa de lucha libre profesional más importante del mundo de cara a Halloween. Para ello, la plataforma lanza el 5 de octubre una película interactiva con la figura del legendario The Undertaker (El Enterrador), con la presencia de otras estrellas actuales de la compañía.

En Escape The Undertaker seguirás las andanzas del trío de luchadores The New Day, que han entrado en casa de El Enterrador para intentar robarle una urna que contiene poderes sobrenaturales.

Ante una situación un tanto peliaguda, en la que The New Day no puede abandonar la mansión, deberás ir eligiendo el camino que sigue el trío a lo largo de diferentes estancias, condicionando con tus decisiones el devenir de los tres pobres insensatos que tuvieron una idea bastante desafortunada.