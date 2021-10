Pedro Cortés, expresidente del Valencia, procesado por abusos sexuales a un canterano

El que fuera presidente del Valencia CF y delegado de la selección española, Pedro Cortés ha sido procesado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Paterna después de la denuncia en noviembre de 2020 de un excanterano menor del equipo che de presuntos abusos sexuales por parte del que fuera el máximo dirigente del club.

La jueza a cargo del caso ha considerado que de las declaraciones tomadas al investigado y otros testigos y de una exploración llevada a cabo a la supuesta víctima, "se desprende la existencia de indicios de la comisión de un delito de un abuso a un menor de edad", según cita El Español.

De ese modo, el auto invita así a la Fiscalía y a la acusación que soliciten el sobreseimiento de las actuaciones o el inicio de un juicio oral a través de un escrito de acusación. En este caso, fue la familia del canterano la que denunció el presunto abuso sexual después de que una amiga del jugador les contase sus sospechas.

Según diversos medios, los hechos ocurrieron hace un año, en una comida con Pedro Cortés, quien estaba relacionado con la agencia de representación del joven. Fue entonces cuando el expresidente se ofreció a llevarle a la residencia y en su coche, donde realizó los tocamientos que ahora se investigan. Sin embargo, Cortés lo negó rotundamente: "No he abusado de nadie ni he tocado a nadie. Es mentira".

La víctima facilitó mensajes de WhatsApp del expresidente que sostenían su denuncia. No obstante, este asegura que los mensajes han sido manipulados y sacados de contexto.

El pasado mes de enero, al expresidente del Valencia las acusaciones le costaron su puesto de delegado selección española, desvinculándose de la Real Federación Española de Fútbol desde que en 2001 fuese nombrado como directivo. Un cese llevado a cabo para no manchar la imagen del organismo, según el propio Cortés.