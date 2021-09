El legendario Kareem Abdul-Jabar carga contra los jugadores 'antivacuna': "Deberían ser apartados de sus equipos"

En plena polémica sobre la obligación de los jugadores NBA a estar vacunados para poder jugar durante la temporada 2021-22, toda una leyenda del baloncesto como Kareem Abdul-Jabbar ha sido tajante: quien no esté vacunado, fuera de la Liga. Actualmente, se baraja que el 90% de los jugadores ya están vacunados, por lo que quedarán unos 60-80 que no tengan la pauta completa o ni siquiera la primera dosis.

“La NBA debería insistir en que todos los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos estén vacunados o si no sean apartados de sus equipos”, declaró Kareem en una entrevista para Rolling Stone. “No hay sitio para jugadores que pongan en riesgo la salud y las vidas de sus compañeros, entrenadores y fans simplemente porque no entienden la gravedad de la situación o no se han informado lo suficiente”.

El exjugador, considerado por muchos como el mejor pívot de la historia, desarrolló un poco más su punto de vista en un programa televisivo, en el que explicó que se trata de una cuestión de responsabilidad. “No creo que se estén comportando como buenos compañeros o ciudadanos. Esto es una guerra en la que estamos implicados, y las mascarillas y las vacunas son las armas que tenemos para luchar en esta guerra”.

Las normas impuestas por la NBA para esta temporada 2021-22 es que todos los jugadores, entrenadores, personal de banquillo y árbitros estén vacunados. Además, en ciudades como New York o San Francisco es obligatorio tener la pauta completa para poder acceder a recintos cerrados de capacidad elevada. Algo que jugadores como Kyrie Irving o Andrew Wiggins no cumplen.

El caso de Irving es especialmente peliagudo, por el hecho de que el base de los Brooklyn Nets se ha declarado ‘antivacuna’ y además seguidor de teorías conspiranoicas que hablan de un interés detrás de la vacunación enfocado al control de la población negra mediante un ordenador con fines satánicos.