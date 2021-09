El kit deportivo que necesitas para ponerte en forma está a mitad de precio: ¡cinco 'gadgets' por menos de 20 euros!

La vuelta a la rutina implica retomar el ejercicio. Con todo un año por delante para ponernos en forma y apostar por la salud, la mayoría aprovechamos el nuevo curso para disfrutar del deporte, ya sean en el gim, con actividades dirigidas o por nuestra cuenta. Y es que ya son muchos los que disfrutan de un gimnasio completo en su casa para asegurar que no hay grupo muscular que escapa al entrenamiento. Pero, todo hay que decirlo, no siempre disponemos de espacio suficiente para contar con un banco de pesas completo que nos lo permita... ¿O sí? Si apuestas por este kit de Amazon, te aseguramos que el tamaño de tu sala de ejercicio no importará nada...

Rebajado un 54% y a la venta por menos de 17 euros, este pack deportivo de Azeekoom incluye cinco herramientas básicas para trabajar tanto el tren superior como el inferior. Ruedas abdominales, comba o grips son algunos de los que no faltan en este kit completo que, por el momento, ya acumula cuatro estrellas doradas fruto de las casi 800 valoraciones de los usuarios que acumula en el catálogo del gigante de las compras online. ¿No crees que deberías comprobar sus bondades y descubrir los resultados que tendrá en tu entrenamiento?

El 'pack' deportivo de Azeekoom. Amazon

Qué incluye este kit

Rueda de abdominales. Esta herramienta básica nos permite realizar una gran variedad de ejercicios abdominales que, además de esta zona corporal, también nos ayudan a fortalecer el pecho, los hombros, los brazos y la espalda. También es perfecta para alcanzar

Agarres para flexiones. Las flexiones son una forma completa de ejercicio ya que nos invitan a fortalecer buena parte de nuestro sistema musculoso. Estos agarres facilitan la realización de estos ejercicios para que podamos conseguir un cuerpo más simétrico y recto.

Fortalecedor de mano. Es necesario tener unas muñecas fuertes para soportar el peso el según qué ejercicios. Esta herramienta sirve para ejercitarlas y poder así aumentar la fuerza de los brazos.

Cuerda para saltar. El ejercicio de cardio es fundamental en un estilo de vida saludable y la comba nos permite cumplir con este apartado de forma fácil y efectiva.

Discos deslizantes. Para ejercicios de fortalecimiento de glúteos y abdominales podemos emplear estos discos que ofrecen una resistencia extra a cualquier disciplina.

