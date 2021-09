El misterio de la lesión de Sergio Ramos: él presiona para volver, los médicos no le dejan y Pochettino no tiene prisa

Una de las preguntas más repetidas en los últimos días, especialmente entre la afición española que mira más al PSG desde los últimos meses, es cuándo va a debutar Sergio Ramos. El excapitán del Real Madrid firmó el 8 de julio por el club francés y, de momento, no se le ha visto más que en entrenamientos.

¿Cómo está su lesión? Es todo un misterio. El central de 35 años fue uno de los fichajes de relumbrón del jeque Al-Khelaifi junto a Messi y Donnarumma, pero es el único de los tres que no ha disputado ni un minuto.

Para el futbolista está siendo una adaptación más larga de lo previsto y empieza a estresarse. "No quiero agobiarle mucho, el primero que sufre de no estar en el campo es él. Está con unas ganas locas de jugar", admitía en una entrevista reciente en 'El Larguero' su compañero Ander Herrera. Ramos, mientras, sólo puede entrenarse y esperar.

Desde que decidió operarse en enero del menisco, aún siendo jugador del Real Madrid y en plena negociación para renovar, a Ramos le han salido todos los planes tirando a regular. En lo que va de 2021 sólo ha disputado seis partidos, de los cuales dos fueron con la selección española de clasificación para el Mundial de Catar. Como no se recuperó, se acabó perdiendo la Eurocopa. El último encuentro oficial de Sergio Ramos fue el 13 de marzo, contra el Elche. Jugó minutos y fue sustituido. Desde entonces, sólo fue convocado ante el Villarreal, pero no salió.

El problema concreto de la lesión es que no puede forzar. Cada vez que hace un entrenamiento un poco más duro para acostumbrarse al ritmo competitivo, el sóleo de la pierna izquierda se le inflama y tiene que volver a reposar. Da un paso adelante y dos atrás.

Él insiste a los médicos en que puede jugar, aunque sean pocos minutos, pero estos no le dan el alta. Mauricio Pochettino, el entrenador, tampoco está dispuesto a forzarle y menos a estas alturas de temporada. Hasta que no reciba el OK de los médicos, Ramos seguirá engrosando la lista de bajas.

"Cuando esté totalmente recuperado y vuelva a alcanzar el nivel de sus compañeros, tendrá la posibilidad de jugar. Esperemos que sea pronto", señaló el entrenador en una rueda de prensa reciente, donde también aseguró que el español lo lleva "bien".