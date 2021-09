Horario y dónde ver el PSG vs. Manchester City de Champions League 2021

Mauricio Pochettino no descartó que el argentino Messi en el once del PSG que se enfrenta al Manchester City en un duelo de titanes en la segunda jornada de la Champions League. "Messi está igual que Marco Verratti, avanza bien, evoluciona, creo que estará en el equipo, pero no sé todavía los que van a comenzar", declaró en la mañana del lunes.

Si Messi jugase finalmente el partido del martes, sería el reencuentro del astro argentino con Pep Guardiola, entrenador del City, después de haber coincidido en el FC Barcelona entre 2008 y 2012. El técnico no ocultó su deseo del que Leo pudiese disputar el encuentro. El argentino sufrió una contusión en la pierna izquierda en el partido liguero contra el Lyon el pasado 19 de septiembre y, por precaución, se perdió los dos siguientes duelos, aunque este domingo volvió a ejercitarse.

El PSG buscará sacarse la espina del empate de la primera jornada contra el Brujas, mientras que el City intentará seguir con su marcha triunfal tras el 6-3 que le endosó al Leipzig.

El partido de este martes 28 de septiembre empezará a las 21:00 horas, hora peninsular española, y se podrá seguir tanto en televisión a través de Movistar Liga de Campeones o en directo a través de la página web de 20minutos.es.