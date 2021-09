Cristiano Ronaldo impone su dieta en el Manchester United y enfada a sus compañeros

Cristiano Ronaldo tiene unas costumbres muy definidas en su día a día para mantenerse en la élite. El cuidado que lleva el delantero portugués va en todos los aspectos de su vida, desde el descanso y las horas de entrenamiento o la dieta. Ser estricto en sus rutinas se ha convertido en una obligación.

En su vuelta al Manchester United ha llevado esas costumbres, algo que no ha gustado a sus compañeros. Al menos en lo que se refiere a la alimentación. Según ha publicado 'The Sun', algunos futbolistas de los 'red devils' se han quejado de que el cocinero del club modifique el menú para complacer al portugués. "A él le gustará y le funcionará muy bien en su dieta, pero a los otros no les gusta", señala una fuente del club al citado periódico.

En concreto, hay algunos platos que ha llevado Cristiano en su lista de peticiones que no se adapta a los gustos del resto de futbolistas. El periódico cita dos: el bacalao, típico de Portugal, y el pulpo. La manera en la que requiere que se cocinen no acaba de gustar a los compañeros de Cristiano. "La mayoría no se atreven a comerlo", admite la misma fuente.

Los chefs del United intentan que la readaptación del luso al United sea lo más cómoda posible. La misma fuente apunta que a Cristiano le gustan mucho "las proteínas, como el jamón, los huevos o los aguacates", por lo que muchos de los platos que le ofrecen tienen esos ingredientes. Lo que tienen totalmente prohibido son los postres y la comida basura.

De momento, el resultado está siendo óptimo: en sus tres primeros partidos con el United, Cristiano marcó cuatro goles.