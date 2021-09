La reacción de Cristiano Ronaldo Jr. cuando conoció a Messi: "Ese no es, es muy bajito"

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, fue la invitada especial en el podcast oficial del Sporting de Lisboa, 'ADN de Leao', donde tocó varios temas y contó una divertida anécdota sobre su nieto y Messi. Pese a las suposiciones de la rivalidad entre el del United y el argentino traspasa los límites del campo de fútbol, la relación entre ambos es buena, como han demostrado en las galas en las que han coincidido.

En la del Balón de Oro de 2014 fue cuando el hijo mayor de Ronaldo conoció finalmente al gran rival de su padre, a Leo Messi. "Él siempre está viendo vídeos nuestros en internet y me habla de ti", le contó el portugués al por entonces jugador del Barça.

Sobre esa misma gala ha contado Aveiro cómo fue el momento en el que su nieto conoció a Messi, donde quedó muy sorprendido por la estatura de Leo, al que en la televisión veía más grande. "Yo estaba con él y le dije: 'Mira, ahí esta Messi'. Y me dijo 'ese no es Messi, es muy bajito' y se puso de pie", recordó la portuguesa. "Mi nieto ya es más alto que él", añadió entre risas.

¿Manchester antes de Lisboa?

En el programa, la madre del astro portugués también habló sobre su llegada al Manchester United pese a que todos los medios apuntaban que su llegada al City estaba más próxima. "En las televisiones se hablaba del Manchester City, pero él me decía: 'Mamá, no te preocupes por lo que digan, porque me voy al Manchester (United)'. Le dije que me gustaba mucho y lo hizo. Ver el estadio lleno, con 75 mil personas, cantando su nombre fue una gran emoción", destacó Dolores.

Finalmente, barrió un poco para casa y recordó la petición que le hizo a su hijo. "Ronaldo tiene que volver aquí, el estaría aquí por mí. Le gusta ver los partidos del Sporting. Ya le dije: 'Hijo, antes de morir quiero verte volver al Sporting'", zanjó.