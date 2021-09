Las redes tiran de hemeroteca y retratan a Piqué por sus quejas sobre el calendario

Gerard Piqué fue el protagonista del post-partido entre Cádiz y Barcelona en el Nuevo Mirandilla que pese a no ver goles, sí presenció un encuentro lleno de tensión. Finalmente, otro empate en el que los de Koeman dejan mucho que desear y que ahonda en la crisis del club. Entre los diversos factores que afectan a la situación de los azulgranas, el central considera que el reparto de partidos está siendo malo.

Así lo hizo ver tras el encuentro, en la entrevista que ofreció tras el duelo, en la que protestó por el calendario, en lo que quiso que se considerase como una "reflexión" y no una crítica. "No entiendo cómo nos ponen un calendario como el que nos ponen. Tenemos toda la semana después de jugar un martes y nos ponen a jugar un lunes, luego el jueves, después el domingo a las 16 y el miércoles Champions otra vez para volver a jugar contra el Atlético de Madrid un sábado, cuando puedes poner el partido tranquilamente un sábado o un domingo. Y nos ponen a jugar un lunes, esto es lo que yo no entiendo, de verdad", comenzó exponiendo.

"¿Por qué nos ponen a jugar un lunes? Ponnos un sábado, un domingo, ya tendremos más tiempo para descansar. El árbitro se puede equivocar, ¿pero las personas de LaLiga que hacen el calendario no se pueden fijar? Tenemos cinco partidos con dos días de descanso. Es una reflexión par que cuando la gente de LaLiga se ponga a hacer los calendarios nos ayude a los jugadores", añadió, antes de concluir diciendo que "los jugadores somos personas".

La maldita hemeroteca

Como siempre ocurre cuando un futbolista pone una excusa tras un 'pinchazo', las críticas surgen contra él, sobre todo en redes sociales. Sin embargo, en este caso los usuarios han tirado de hemeroteca para recordarle a Piqué unas palabras suyas después de que Sergio Ramos cargase contra el calendario en 2019, que ahora se han vuelto en su contra.

“Siempre hay algún tipo de queja”, fueron sus palabras tras las protestas del Real Madrid por llegar al Clásico con menos partidos de descanso, añadiendo que "ya descansarán más para otro". "Los jugadores, al nivel al que estamos, estamos acostumbrados a jugar partidos con dos, tres días de diferencia", opinó.