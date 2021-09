Pep Guardiola tiene claro cómo debe ser el trato del entrenador de Messi con el astro argentino. Según el técnico del Manchester City, al nuevo jugador del PSG hay que saber gestionarle y 'dejarle hacer' para que todo funcione a las mil maravillas y se vea traducido en buenos resultados.

"A Leo hay que hablarle poco, blindarlo en el equipo con compañeros que le hagan el trabajo más sencillo, escuchar muy bien lo poco que dice y no olvidar que no hay que sacarlo nunca del campo, ni siquiera al final para que sea ovacionado", explicó Guardiola en palabras recogidas por ESPN.

Dicho de otro modo, a Messi hay que rodearle de modo que no necesite hablar mucho fuera del campo para poder hacerlo dentro. Eso sí, prestando mucha atención a eso de "no sacarlo nunca". Cuando Mauricio Pochettino le sustituyó en el partido entre el PSG contra el Lyon incumplió esa norma no escrita.

Pochettino miró por la salud del argentino, con molestias en una rodilla y justificó su cambio. "Son decisiones que tomo para el equipo, pensando en el grupo y en cada jugador. Todo el mundo sabe que hay grandes jugadores y que uno debe hacer la elección. A veces puede resultar atractivo, otras un poco menos. Yo le pregunté cómo estaba y él me dijo que estaba bien". Siendo así, normal que Messi torciese el gesto cuando puso rombo al banquillo.